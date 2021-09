La Couronne perd à nouveau face au prince Harry

Les fondations de Buckingham Palace tremblent depuis des années. Lorsque le prince Harry a décidé de dire au revoir à ses devoirs royaux et d’être un membre senior de la monarchie, tout a empiré. Cependant, c’était en 2016 avec la première de La Couronne sur Netflix lorsque la plupart du monde a commencé à connaître le vrai visage des Windsors.







La Couronne, créé par Peter Morgan, est un succès mondial car il parle ouvertement d’Elizabeth II et de sa famille. Qui plus est, à un certain moment, cela fait du réalisateur de la série et du duc de Sussex des alliés. Morgan, d’une part, capte tout sur le petit écran, tandis que le Prince a donné de larges interviews contre sa famille, comme avec Oprah Winfrey.

Harry et Meghan avec Oprah. Photo : (@oprah)



Même ainsi, Harry a également assuré qu’il y avait des choses de La Couronne qu’ils vous dérangent. Bien qu’il ait affirmé, plus d’une fois, avoir vu la série et que «c’est de la fiction, mais basé sur la réalité”, Il n’a pas pu s’empêcher de s’énerver avec certaines scènes. A tel point que désormais, le duc a un nouveau projet avec lequel il va non seulement couler ceux qui portent son nom de famille, mais aussi la production Netflix.

Au-delà de son documentaire, Le moi que tu ne peux pas voir, qui est produit et diffusé sur Apple TV, le fils de Lady Di publiera son autobiographie via la maison d’édition Penguin Random House. Dans une déclaration, publiée il y a quelques mois, le duc de Sussex a raconté tous ses sentiments lors de la réalisation de ce livre, mais maintenant, des détails sont connus que sa famille pourrait ne pas aimer.







C’est que, selon Paul Burrell, l’ex-majordome de Lady Di, le jeune Prince ciblera Camilla Parker Bowles, la femme qui a pris la place de sa mère. « Je soupçonne que Camilla sera dans sa ligne de mireBurrell a dit, puis a ajouté :Harry est prêt à révéler tous ses secrets”. Apparemment, Il parlera non seulement de la façon dont il a vu la relation de la duchesse de Cornouailles avec son père, mais aussi de la façon dont il a vécu l’idylle alors que Charles était encore marié à la princesse Diana.

Le prince Harry avec Camilla Parker Bowles et son père. Photo : (Getty)



Mais comme si cela ne suffisait pas, le livre pourrait révéler qui lui et sa femme, Meghan Markle, considèrent comme le raciste de la famille. Lors de l’entretien avec Oprah Winfrey le 7 mars, les ducs ont clairement indiqué que leur fils Archie avait été victime de discrimination de la part d’un royal. Cependant, Paul Burrell a assuré qu’il n’avait jamais connu personne de cette nature dans la famille, ou du moins pas pendant son temps au service de la princesse de Galles.