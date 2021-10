La Couronne ne cherche pas plus loin : les fans ont choisi le nouveau prince William

in

La cinquième saison de La Couronne Il est au milieu du processus de production. Lors de TUDUM, l’événement mondial exclusif des fans de Netflix, Imelda Staunton, qui incarnera Elizabeth II, a annoncé que la première est prévue pour novembre 2022. Et, bien qu’il n’y ait pas encore de date officielle, de nombreux fans se demandent déjà comment ce sera. reste du casting.

Toutes les deux saisons, Peter Morgan renouvelle généralement ses acteurs pour refléter fidèlement l’âge des membres des Windsors. A tel point qu’il est déjà confirmé que pour cette prochaine édition, La Couronne aura de nouveaux Philippe d’Édimbourg, Elizabeth II, Charles de Galles et Lady Diana. Mais la grande question est de savoir qui donnera vie aux princes William et Harry.

Dans un premier temps, les ducs et fils des princes de Galles devront être joués par de jeunes comédiens, puisque la quatrième saison s’est terminée avec la naissance de William. Mais, la cinquième saison se concentrera sur les années 90 jusqu’au début du nouveau millénaire, qui comprend l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte des petits-enfants les plus célèbres de la reine.

C’est pourquoi, dans un sondage mené par Spoiler, nous avons déjà trouvé les candidats parfaits. Pour Harry, le duc de Sussex, les fans ont choisi avec 32% des voix Rupert Grint pour être leur interprète. Et maintenant, les adeptes de l’histoire la plus controversée sur la royauté britannique ont trouvé le parfait prince William.

Il s’agit de Logan Lerman, qui a été élu dans un sondage Spoiler avec 50% des voix.. D’origine nord-américaine et âgé de 29 ans, l’acteur était en troisième place sur la liste des candidats, mais c’est désormais lui qui la mène. Bien sûr, avec son éventuelle inclusion au casting, La Couronne cela enfreindrait la règle d’avoir tous les acteurs britanniques sur votre plateau.

Cependant, l’arrivée de Lerman dans la série, incarnant notamment le futur roi d’Angleterre, allait faire de sa carrière un succès. A noter que l’artiste provoque beaucoup de fureur chez les fans, mais son inclusion dans une série aussi emblématique que La Couronne Je le ferais pointer plus haut.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂