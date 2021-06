La Couronne: le prince Harry se rapproche de la série Netflix

Isabel II Elle est entrée dans l’histoire non pas pour sa gestion monarchique, mais pour être la femme qui a surpassé la reine Victoria du Royaume-Uni sur le trône. Depuis 69 ans, il porte la couronne d’Angleterre avec style et, par conséquent, dépeindre sa vie est un défi que seules des personnes comme Peter Morgan ont osé relever. La Couronne, la série Netflix qui est devenue une sensation mondiale pour la façon dont elle dépeint les Windsors.

« La vérité fait mal », dit le proverbe et, c’est ce qui est arrivé à la famille royale du Royaume-Uni quand ils ont vu le récit grossier de La Couronne sur son histoire. À tel point que, plus d’une fois, Felipe de Edimburgo a été contrarié par la série et, en fait, qui s’est également joint à ses plaintes était le prince Charles, car il n’a pas hésité à réagir au contenu fictif à travers les réseaux sociaux et, aussi, faire il est clair que cette bande a déformé la vérité sur votre famille.

C’est pourquoi, malgré le fait que pour les Windsors il soit « le méchant », le prince Harry aurait pu devenir le favori à la fois des acteurs de la série et du réalisateur lui-même. C’est que, étant le seul à parler ouvertement de ce que signifie vivre dans une bulle aristocratique, c’est devenu le meilleur test pour donner la vérité à certaines choses que cela montre. La Couronne comme, par exemple, la rigidité avec laquelle ils vivent.

Mais, malgré le fait que le duc de Sussex soit l’un des protagonistes les plus importants des derniers scandales de la famille royale, Morgan a déjà annoncé que, pour le moment, il ne raconterait pas son histoire. À l’heure actuelle, on sait seulement que ce blockbuster Netflix culminerait ses saisons dans une sixième édition, donc le Prince n’apparaîtra, comme son frère William, qu’au moment de sa naissance, de son enfance, de son adolescence et de sa vie universitaire ultérieure. .

En fait, il y a quelques heures, il a été divulgué que la production de ce drame était déjà à la recherche d’un acteur pour dépeindre les premières années du plus jeune fils de Lady Diana. « Doit avoir environ sept ou huit ans, avoir les cheveux roux naturels et les yeux clairs ou bleus»A souligné Netflix au Scottish Sun. De plus, l’annonce du casting se lit comme suit: « vous devez être un bon nageur et il est essentiel que vous soyez fort et bon dans cette discipline».

Ce serait la première fois que le prince apparaîtrait dans La Couronne puisque, à la fin de la saison précédente, la naissance de son frère, le prince William, vient d’être montrée. C’est pourquoi beaucoup d’attentes ont été générées pour savoir comment le petit-fils d’Elizabeth II sera dépeint et quelle place ils donneront à son histoire, qui pourrait être racontée à partir de la vision actuelle de Harry ou du point de vue de Morgan.