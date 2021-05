La Couronne: le prince Charles a réagi à la série

Peu importe les problèmes qu’ils traversent ou les attaques qu’ils subissent, pour la monarchie britannique, la série La Couronne ce sera toujours votre point faible. Cette création de Peter Morgan, qui raconte en détail la vie de tous les Windsors, a ébranlé, plus d’une fois, les fondations de Buckingham Palace et, petit à petit, les membres de la famille royale réagissaient au contenu publié sur Netflix.

Au-delà de cela, la reine Elizabeth et son mari récemment décédé, Philip d’Edimbourg, ont toujours refusé de voir La Couronne, ont été informés plus d’une fois de ce que la série avait à dire sur sa vie et, lorsqu’ils l’ont découvert, ils n’ont jamais hésité à admettre leur inconfort. Cependant, l’équipe de création de cette production a toujours ignoré les paroles de Leurs Majestés et a poursuivi son travail.

De plus, en plus de travailler sur la recherche du casting pour lancer la cinquième saison, Peter Morgan a déjà confirmé que La Couronne aura également un sixième versement. « Pour rendre justice à la richesse et à la complexité de l’histoire, il faut faire six saisons», A déclaré le directeur de l’époque.







Et, sans aucun doute, Celui qui n’était pas d’accord avec cette décision est le prince Charles, le fils aîné d’Elizabeth II et de Philippe d’Édimbourg.. C’est précisément cela, les cinquième et sixième saisons seront axées sur la déloyauté de l’héritier légitime du trône envers Lady Diana et sa relation avec Camilla Parker Bowles dans les années avant et après la mort de la princesse du peuple.

Apparemment, Carlos de Gales souffre de la même diffamation que son père Felipe. Bien que le duc et son fils aient été confirmés infidèles à leurs femmes, en La Couronne Ils n’ont jamais montré leur travail et leur dévouement à leur peuple, encore moins leurs heures de service à la communauté qui les admire et les respecte comme personne d’autre au monde.

Cependant, en raison de la dernière réaction du père du prince Harry, on suppose que la série Netflix était plus forte que ses 72 ans en tant qu’aristocrate. C’est que, Carlos a dû désactiver les commentaires sur Twitter lorsqu’il a reçu des messages blessants, la plupart dirigés contre sa femme, qui est la plus offensée de cette histoire.