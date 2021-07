La Couronne : l’acteur qui veut abolir la monarchie

Depuis sa première sur Netflix, La Couronne Elle est devenue l’une des séries les plus réussies au monde car elle révèle, sans aucune hésitation, les secrets les plus controversés de la famille royale britannique. C’est pourquoi, au cours de la saison des récompenses de cette année, il est devenu l’une des fictions les plus nominées et les plus gagnantes et, en fait, les Emmy Awards n’ont pas fait exception.

Malgré le fait qu’il y a un an aucun nouveau chapitre de La Couronne, la bande continue d’avoir du succès et l’Académie des arts et des sciences de la télévision l’a jugée digne de 24 nominations, parmi lesquelles Tobías Menzies. L’acteur britannique, qui a joué le prince Philip d’Édimbourg dans les saisons trois et quatre, a participé au concours du meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique.

Tobías Menzies était Philippe d’Édimbourg. Photo : (IMDB)



Après avoir traversé Étranger, où il a donné vie au maléfique Black Jack Randall, les Britanniques sont venus à La Couronne en même temps qu’Olivia Colman pour montrer les pires années du duc d’Edimbourg. Et, le succès de Menzies dans ce blockbuster Netflix créé par Peter Morgan n’était pas seulement dû à son niveau d’acteur, mais à cause de la caractérisation de son personnage puisqu’il ressemblait au vrai Prince.

Cependant, d’après ce qu’il semble et au-delà de la nomination aux Emmy Awards, qui, il faut le préciser, sera la première fois qu’il y assistera, Tobías pense le contraire du rôle qu’il a joué. Dans une interview avec Radio Times l’acteur a avoué que, non seulement il est républicain, mais qu’il a bien l’intention d’abolir la monarchie puisque, pour lui, la vie des souverains est « très ennuyeux”.

Tobías Menzies et Olivia Colman comme les rois d’Angleterre. Photo : (IMDB)



En fait, il a également affirmé qu’en raison de ses problèmes avec les privilèges institutionnels, il refuserait de recevoir l’Ordre le plus excellent de l’Empire britannique (OBE). Bien que, sa phrase la plus flétrie ait été lorsqu’il a dit : « J’suis plus républicain et honnêtement j’aime pas l’idée de pouvoir héréditaire”. À quoi il a ajouté plus tard : «mais même ainsi, ce rôle n’a pas beaucoup de pouvoir”.

Et ces propos coïncident avec le moment de la mort du prince Philip, duc d’Édimbourg, le 9 avril, lorsqu’il a avoué qu’il ne se sentait pas en mesure de lui dire au revoir puisqu’il l’avait joué à la télévision.