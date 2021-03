La couronne: la série a été à la fois félicitée et critiquée pour sa représentation d’événements historiques.

The Crown est une émission télévisée en streaming authentique sur le règne de la reine Elizabeth II, réalisée et principalement composée par Peter Morgan, et diffusée par Left Bank Pictures et Sony Pictures Television pour Netflix. Morgan l’a créé à partir de son film de dramatisation The Queen (2006) et en particulier de sa pièce de théâtre The Audience (2013).

La Couronne dépeint l’existence de la reine Elizabeth II depuis son mariage en 1947 avec Philip, duc d’Édimbourg, jusqu’au milieu du 21e siècle.

Il y a 4 saisons et chacune des 10 scènes. En novembre 2014, il a été déclaré que Netflix devait ajuster le jeu de phase 2013 The Audience dans un arrangement télévisé. En octobre 2017, la «création précoce» avait commencé sur une troisième et quatrième saison attendue, et en janvier suivant, Netflix a affirmé que l’arrangement avait été rétabli pour les troisième et quatrième saisons.

En janvier 2020, Morgan a déclaré que l’arrangement avait été rétabli pour une cinquième et dernière saison. Abordant la fin de l’arrangement avec cinq saisons, après que cela devait durer six, Morgan a déclaré lors de la création des récits de la saison cinq, «il m’est apparu clairement que c’était le moment et l’endroit idéal pour s’arrêter»; Netflix et Sony ont confirmé le choix de Morgan.

La saison principale décrit des événements jusqu’en 1955, avec Winston Churchill quittant le poste de Premier ministre et la sœur de la reine, la princesse Margaret, choisissant de ne pas épouser Peter Townsend. La saison suivante couvre la crise de Suez en 1956, provoquant la retraite du Premier ministre Anthony Eden; le départ à la retraite du Premier ministre Harold Macmillan en 1963, suite à l’embarras de l’entreprise Parfumerie; et l’introduction de Prince Edward en 1964.

La troisième saison couvre 1964 à 1977, en commençant par la course politique d’Harold Wilson en tant qu’administrateur en chef et en terminant par son jubilé d’argent, couvrant également le temps d’Edward Heath en tant que Premier ministre. Camilla Shanda est également présentée. La quatrième saison se déroule pendant la période de Margaret Thatcher en tant que Premier ministre et se concentre en outre sur Lady Diana Spencer.

En dépit du fait que le spectacle dépeint une dispute au sujet de Michael Adeane étant le remplaçant régulier de Tommy Lascelles en tant que secrétaire privé de la reine, cela ne s’est pas produit, en règle générale; Martin Charters en tant que de besoin a joué le travail en 1972.

Après que la saison deux ait été livrée, Peggy Noonan du Wall Street Journal a fait remarquer son inexactitude chronique, et a réclamé «plus de vérité dans l’artisanat et l’amusement». Nobleman Nahum, par exemple, a continué à être inclus dans la saison, mais en règle générale, il était décédé en 1956.

Dans la troisième saison, la reine n’a pas rendu visite à Churchill après son dernier accident vasculaire cérébral. Vickers affirme qu’à ce moment-là, il était faible et non équipé pour tenir une discussion. L’ouverture d’Anthony Blount en tant qu’agent secret soviétique a également attiré l’analyse.

Vickers a remarqué que la scène ne précisait pas qu’il avait été librement découvert en 1979 et privé de sa chevalerie, tout en notant qu’il n’avait jamais vécu au palais de Buckingham et en se moquant d’une scène dans laquelle il examine son ouverture avec le prince Philip essayant de contraindre la famille royale.

Dans la quatrième saison, Vickers a en outre soutenu que la saison quatre est «encore plus discrètement perturbatrice que les saisons précédentes», avec «pratiquement tous les personnages» semblant «déplaisants», et que «chaque individu de l’illustre famille… en émerge gravement, avec le exception de la princesse de Galles »

