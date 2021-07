La couronne : la famille royale les ruine

Android 10 4G Smartphone Pas Cher enfant Telephone Portable Debloqué Pas Cher 2Go RAM 16Go ROM avec Fente 3 en 1, Écran de 5,5 Pouces 8MP + 2MP + 5MP Triple Caméras, Face ID, Dual SIM, Ulefone Note 8P

❤【Android 10 & UNIQUE Design】Exécution du dernier système d'exploitation Android 10, qui apporte une expérience puissante pour le smartphone Ulefone Note 8P, des applications intégrées nouvelles et repensées, plus sûres pour protéger votre vie privée et votre sécurité. Le design de couleur unique est plein d'esthétique, qui s'inspire du ciel miraculeux, reflète la couleur transfixiante de la lumière et de l'espace, témoigne de la beauté d'un coucher de soleil rose et de l'obscurité de la nuit. ❤【Fente de Carte 3 EN 1 et Dual SIM】Utilisez la conception de l'emplacement de carte 3 en 1 (Dual SIM + TF), peut insérer trois cartes simultanément sur le téléphone mobile Ulefone Note 8P, prend également en charge jusqu'à 128 Go de mémoire supplémentaire, vous donnant plus d'espace pour tout . Remarque Le déverrouillage du smartphone prend en charge la double veille double SIM, séparez facilement le travail de la vie personnelle ou connectez-vous à un réseau local stable et à haute vitesse. ❤【2 Go de RAM + 16 Go de ROM & 4G GLOBAL Bands】Propulsé par un processeur quadricœur avec 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne, peut fournir des performances suffisantes pour que les meilleures applications Android fonctionnent sans problème, y compris les jeux 3D populaires. Le téléphone Ulefone Note 8P prend en charge de larges bandes de fréquences 4G, vous protège pour voyager librement dans le monde entier, restez en contact avec vos amis et votre famille à tout moment. ❤【Écran de 5,5 Pouces et Cameras Triple】Adopte un écran goutte d'eau de 5,5 pouces, un design durable et de la taille de la paume qui offre une sensation de prise en main confortable et une opération pratique d'une seule main. Le téléphone mobile Ulefone Note 8P Free SIM est un bon cadeau pour vos enfants ou les personnes âgées. Comprend un appareil photo principal 8MP avec flash arrière, peut capturer des images lumineuses et détaillées même dans un environnement à faible luminosité. ❤【Face ID et Batterie de Longue Duree】Le déverrouillage du visage offre un moyen sûr, rapide et sans contact pour déverrouiller le téléphone, améliore la sécurité, plus pratique pour les périodes occupées ou les moments étroits. Le smartphone Ulefone Note 8P contient une batterie économe en énergie qui garantit un long service entre les charges, également avec le processeur économe en énergie pour continuer à jouer sans se soucier de manquer d'énergie.