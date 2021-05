La Couronne exaspère le prince Charles avec deux scènes

Ces dernières années, peu de séries se sont démarquées par leur histoire et leur décor d’origine, et parmi elles se trouvent La Couronne. L’histoire de la vie de la reine Elizabeth II a été capturée sur petit écran, plus précisément sur Netflix, grâce à Peter Morgan, qui malgré le refus de Buckingham a osé défier Son Altesse et écrire quatre saisons biographiques.

Cependant, une fois publié, La Couronne il a généré toutes sortes d’affrontements au Royaume-Uni. D’un côté, il y a ceux qui soutiennent la monarchie, de l’autre ceux qui soutiennent la série et, enfin, les mêmes protagonistes qui ne cessent de s’offusquer à chaque fois qu’une nouvelle saison est ajoutée au catalogue de la plateforme.

Olivia Colman était en charge de jouer la reine Elizabeth II dans les dernières saisons de The Crown. Photo: (IMDB)



Bien que tout le monde, à l’exception du prince Harry, ait refusé de voir le contenu de ce drame, ils n’ont jamais cessé d’être informés de ce que Morgan racontait. A tel point que, après les avis de Felipe de Edimburgo et la demande du secrétaire britannique à la Culture à Netflix de préciser que ce n’est rien de plus qu’une fiction, qui a donné ses premiers mots, c’est le prince Charles.







Jusqu’à présent, la seule chose que l’héritier légitime du trône avait fait en termes de La Couronne réagissait à elle via les médias sociaux. Mais maintenant, le prince a décidé d’en faire plus et, en fait, a révélé quelles étaient les deux scènes qui le dérangeaient le plus de la saison dernière et, en plus, cela a complètement détruit la production de la série et Netflix affirmant qu’ils exploraient le divertissement avec la douleur d’une famille.

Quelles sont les scènes qui ont le plus dérangé le prince Charles?

La première histoire qui dérangeait le plus Carlos est celle liée à Lord Mountbatten. Selon ce que raconte la fiction, le comte envoie au prince une lettre peu de temps avant sa mort dans une attaque de l’IRA, dans laquelle il lui dit à quel point il est déçu de continuer à entretenir une relation avec Camilla Parker Bowles et de ne pas remplir son devoir de trouver un épouse et, dans ce même chapitre, Carlos appelle le Seigneur un traître.

Mais, la vérité est que dans les années d’existence de la monarchie, cette lettre n’a jamais été enregistrée, et il n’y avait pas non plus de différences qui, dit-on, existaient entre eux. En fait, il n’y a pas non plus de preuve que la mort de Mountbatten ait conduit l’héritier à se marier.

Le prince Charles a défendu son père. Photo: (Getty)



D’autre part, l’autre scène qui aurait mis en colère le père du prince William est celle qui fait référence au prince Philip, duc d’Édimbourg et à sa prétendue menace contre Lady Diana lorsqu’elle a cessé de parler à son mari. Et, apparemment, la raison de la colère de Carlos est due au fait que cette partie a ravivé les rumeurs selon lesquelles le regretté duc avait quelque chose à voir avec l’accident mortel et suspect de la princesse de la ville.