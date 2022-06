La Couronne et Netflix ont été méprisés lors du jubilé de platine d’Elizabeth II

célébrités

La reine Elizabeth II vient de terminer son jubilé de platine où elle a également commémoré son incorporation dans la culture de l’industrie audiovisuelle. Mais, dans les célébrations, il a oublié de mentionner La Couronne et Netflix. Était-ce un message caché ?

© GettyElizabeth II dans son jubilé de platine

Avec sa première en 2016 La Couronne Il a attiré l’attention de milliers de téléspectateurs à travers le monde. La série, qui est sortie via Netflix, a traversé les frontières captiver les utilisateurs, y compris les résidents de Buckingham Palace. Ceci est dû au fait Pierre Morgan s’est attaché à façonner la vie de Isabelle II et sa famille sans aucune hésitation.

Lors de la première saison La Couronne Cela ressemblait à une autre série montrant les meilleures anecdotes de Isabelle II sur le trône, mais au fur et à mesure des éditions, tout a changé. C’est que, le créateur n’a pas hésité à montrer les pires et les meilleurs moments des Windsors de la même manière. Pour cette raison, bien qu’ils aient été flattés du premier volet, dès le second ils ont été critiqués par la famille royale britannique.

En fait, on a dit plus d’une fois que de Buckingham Palace, ils ont demandé à Netflix de clarifier que La Couronne c’était une fiction, quelque chose qui n’est manifestement jamais arrivé. De plus, malgré les milliers de tentatives de Sa Majesté pour parvenir à un accord pour exposer le mensonge de la série, Peter Morgan est allé plus loin et dans la quatrième saison, il a abordé un sujet complètement terrifiant pour la monarchie : Passage de Lady Di à la Maison Royale.

A tel point qu’à cette occasion, Isabelle II trouvé le moyen idéal pour se venger de cette production. En effet, la reine célèbre son jubilé de platine, avec lequel elle commémore ses 70 ans sur le trône, mais n’a fait aucune mention de La Couronne. Dans l’une des vidéos où il remerciait de faire partie de la culture audiovisuelle et montrait les innombrables fois où il a été représenté sur le petit écran, la série Netflix brillait par son absence.

« Une constante dans la culture», est le nom de la vidéo dans laquelle Isabelle II Elle apparaît aux côtés de Daniel Craig et il est montré comment elle a orné des pièces de monnaie, des billets de banque, son nom a été utilisé pour divers lieux culturels et elle a également été imitée bien plus que toute autre personnalité publique. C’est juste là quand ils comptent le nombre de fois où des séries ou des films ont été faits sur elle, mais elle n’apparaît jamais La Couronne sur la liste ou l’une des actrices qui l’ont jouée dans la série Netflix.

