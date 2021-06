La Couronne est-elle plagiée par une série Netflix ?

Pendant un certain temps maintenant, La Couronne est devenu l’une des séries d’époque les plus controversées au monde. C’est que, beaucoup se sont positionnés en faveur de la monarchie et contre la série en raison de l’image qu’elle a capturée des Windsors et, d’autres, ont pleinement soutenu la surproduction de Netflix, qui est venue mettre en échec les fondations du palais de Buckingham et a même fait les Anglais doutent à nouveau de leurs monarques.







Cependant, au-delà des opinions divergentes du public, le succès de La Couronne Cela ne fait aucun doute et, par conséquent, le mois prochain, ils commenceront à tourner leur cinquième et, apparemment, l’avant-dernière saison. Même si, à cette occasion, Peter Morgan devra se dépêcher de sortir les nouveaux chapitres puisque, le 1er juillet, le géant du streaming ajoutera à son catalogue les séries qui pourraient couler sa création.

Il s’agit de Jeunes membres de la famille royale, une fiction d’origine suédoise qui pourrait devenir le nouveau succès de la plateforme, ruinant ainsi la fureur de La Couronne, mais faisant sourire la reine Elizabeth II. « Le prince Wilhelm s’adapte à la vie au prestigieux pensionnat Hillerska. Là, il se rend compte que suivre son cœur est plus difficile qu’il ne l’avait pensé« Il lit le synopsis de Netflix et, d’après ce que montre la première bande-annonce, cela ressemble à la vie du prince Charles d’Angleterre.







Bien que ce ne soit pas une histoire vraie, Young Royals viendra au service à la demande pour rejoindre les histoires monarchiques qui sont si obsédantes. Ce drame nordique, en plus d’avoir une touche de la série Morgan, a aussi une touche Elite : des adolescents riches, dans une école très exclusive où, en plus d’étudier, ils font tout leur possible pour montrer qui a le plus de pouvoir.

En fait, après la première de la dernière saison de ÉliteOn pourrait dire que ce personnage ressemble beaucoup à Phillippe, qui était joué par Pol Granch, puisqu’il arrive dans un lycée parce que ses parents essaient de le sauver de sa mauvaise réputation. Et, justement, c’est un peu ce qui s’est passé avec le vrai Prince Charles qui, bien qu’il n’ait pas été complètement méchant durant son enfance, ses parents n’ont pas pu contrôler son élan.