La Couronne encore une fois contre le prince Charles et Camilla Parker Bowles

La cinquième saison de La Couronne il n’arrête pas d’être sur toutes les lèvres. Bien que le tournage n’ait pas encore commencé, et que de nombreux détails n’aient pas encore été divulgués sur ce que Peter Morgan tentera de capturer dans ces nouveaux épisodes, selon la chronologie historique de la monarchie, cette prochaine édition devrait couvrir des années 90 aux années 2000, en passant par le scandale. avec Lady Diana.

A tel point que, encore une fois, La Couronne Il attire à nouveau l’attention de Buckingham Palace, où ils prépareraient déjà leur artillerie lourde pour se défendre de ce que pourrait montrer la série Netflix. C’est que, cette fois, la princesse du peuple, son divorce et sa mort ultérieure restent tabous pour les Windsor, qui considèrent toujours la perte de Diana comme une « blessure ouverte ».

Lady Di et le prince Charles représentés dans The Crown. Photo : (Netflix)



Cependant, parler de la princesse de Galles n’est pas seulement douloureux pour ses enfants, les princes William et Harry, mais aussi pour Charles de Galles et son épouse actuelle, Camilla Parker Bowles. En effet, au-delà de leur histoire d’amour, qui n’a jamais été bien vue par la famille royale, ils n’ont jamais rompu leur relation même si Diana avait déjà été nommée princesse et, cela, est toujours mal vue dans le monde entier. .

En fait, peu importe les années qui passent, Lady Di est toujours très respectée au Royaume-Uni et, par conséquent, Camilla n’a jamais gagné l’amour des sujets de son mari. A tel point que la prochaine édition les frappera de plein fouet et, même si cela peut sembler une question réglée, la mémoire des gens les mettra une fois de plus entre le marteau et l’enclume.

La relation de Carlos et Camilla n’a jamais été respectée. Photo : (Getty)



Même si, qui le sait le mieux, c’est Robert Lacey, historien de la maison royale britannique et, à son tour, conseiller de La Couronne qui, dans une interview au média XLSemanal, a déclaré : «Les saisons 4 et 5 plongent dans de nombreuses blessures. Surtout dans le cas de Carlos et Camilla”. Et puis il a ajouté : «Camilla a été jetée dans son avenir en tant que reine et maintenant une série rappelle à tout le monde qui elle est et comment elle y est arrivée”.

L’image de Camilla a une nouvelle fois été fortement remise en cause. Photo : (Getty)



De même, l’expert de la monarchie s’est assuré de pouvoir couler encore plus la duchesse de Cornouailles en déclarant : «l’image d’une reine Camilla chevauchant un char doré roulant vers Buckingham n’est plus attrayante”. Et, en partie, ses propos ont un point de raison puisque, une fois la quatrième saison sortie, la campagne a été relancée »Diane pour toujours», où de nombreux proches de la monarchie sont sortis raviver la mémoire de la princesse décédée.

C’est pourquoi, peu importe combien le fils aîné d’Elizabeth II et sa femme sont chargés d’éviter le problème et de le laisser dans leur passé, La Couronne cela ne vous permettra pas de clore l’histoire si facilement. Ça oui, la série doit essayer de ne pas inclure « l’interview du siècle » de la princesse avec Martín Bashir où elle assure qu’il y en avait trois dans son mariage puisque le prince William était chargé d’interdire sa diffusion.