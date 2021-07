La Couronne en difficulté : le prince Harry les a coulés

Dire que le le prince harry est devenu, à un moment donné, le plus grand allié de La Couronne, n’est plus une nouveauté. C’est que, depuis qu’il a décidé de sortir par la petite porte du palais de Buckingham laissant de côté toutes ses fonctions de royal et, de même, ses titres, il s’est consacré à parler, sans aucune hésitation des secrets les plus sombres de la famille royale britannique, à l’image de la création de Peter Morgan.

Les accusant de racisme, vivant dans une bulle et maltraités, le le prince harry a été téléchargé de manière très controversée dans son interview avec Oprah Winfrey. Pourtant, il n’y a pas si longtemps, il montrait son soutien à ceux qui portent son nom de famille en assurant qu’il y a des choses de La Couronne ça te dérange toujours. Bien qu’il ait affirmé, plus d’une fois, avoir vu la série et que «c’est de la fiction, mais basé sur la réalité», Il ne pouvait s’empêcher de s’énerver sur certaines scènes.

Le prince Harry a pris sur lui de faire tomber sa famille. Photo : (Getty)



C’est pourquoi, maintenant, le duc a non seulement trouvé un moyen de couler les Windsors beaucoup plus qu’ils ne le sont déjà, mais aussi de rivaliser avec la bande Netflix. Au-delà de sa série documentaire Le moi que tu ne peux pas voir qui est diffusé sur Apple TV, maintenant Le plus jeune fils de Lady Di a confirmé que, depuis un an, il écrit un livre avec tous ses souvenirs et secrets.







C’est la maison d’édition Penguin Random House, la même qui sera chargée de réaliser la publication du livre, qui a révélé la nouvelle en publiant une déclaration de Harry, qui a parlé purement et exclusivement du contenu qu’il écrit. « Je suis profondément reconnaissant de l’opportunité de partager ce que j’ai appris tout au long de ma vie jusqu’à présent et ravi que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.», a-t-il assuré, lançant ainsi un indice vers la production de La Couronne.

Puis il le prince harry, il ajouta: « J’écris ceci non pas en tant que prince, mais en tant qu’homme que je suis devenu. J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire, cela pourra aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.”.

William et Carlos seraient les nouveaux protagonistes du livre d’Harry. Photo : (Getty)



On ignore encore quel sera le nom que le duc de Sussex choisira pour le livre sur lequel il travaille, mais il a été confirmé que l’écriture se fait en collaboration avec l’écrivain JR Moehringer, un journaliste de renom. Aussi, d’après ce qui s’est passé, certains chapitres de cette publication se concentreraient exclusivement sur son départ de la famille royale et les mauvaises relations avec son frère William et son père Carlos.

A tel point qu’avec l’arrivée de cet écrit, le Prince pourrait non seulement devenir l’un des plus scandaleux des Windsor, mais aussi le concurrent maximum de La Couronne. Bien sûr, peut-être que raconter cela dans un livre pourrait l’amener à se refléter, dans les années à venir, sur le petit écran, ce que, évidemment, Peter Morgan n’est pas disposé à faire.