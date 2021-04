La Couronne: Elizabeth II pourrait remercier Peter Morgan pour ce qui s’en vient

Depuis sa sortie La Couronne, Peter Morgan est devenu l’un des êtres les plus méprisés de la famille royale, en particulier Isabel II et, à l’époque, Felipe de Edimburgo. Sa Majesté et le prince consort ont catégoriquement refusé de voir du contenu sur leur vie publié sur Netflix.







Cependant, à plus d’une occasion, Isabel II et son mari se sont plaints de ce que Morgan a montré dans son histoire. En fait, c’est le duc d’Édimbourg qui, avant de mourir, a donné son avis sur La Couronne montrant à quel point il a été affecté par la façon dont ils l’ont laissé au cours des quatre premières saisons.

À tel point que, depuis Buckingham Palace, ils ont plus d’une fois demandé au réalisateur d’annoncer qu’il s’agissait d’une fiction avant chaque épisode. Cependant, Morgan a ignoré la demande de la monarchie, une attitude qui a rendu sa relation avec la reine et le prince encore plus tendue qu’elle ne l’était déjà.

Philip d’Edimbourg et Elizabeth II étaient visiblement en colère contre Peter Morgan. Photo: (Getty)



Mais, il semble que la mort de Philippe d’Édimbourg ait fait reconsidérer complètement Peter Morgan et, une fois pour toutes, il a apporté un soutien symbolique à Elizabeth II. C’est ça, sans l’attendre, avec la décision qu’il a prise sur ce qui va entrer La Couronne pourrait se repositionner sur la liste des bons gars des Windsors.

Le showrunner a complètement opposé son veto au prince Harry, Meghan Markle et au prince Andrew du spectacle. « Je me sens beaucoup plus à l’aise d’écrire sur des choses qui se sont passées il y a au moins 20 ans.« A déclaré Peter Morgan à l’époque. Autrement dit, le duc et la duchesse de Sussex ont été écartés depuis leur séparation de la Maison royale il y a à peine un an.

Les ducs de Sussex ont été veto par Peter Morgan. Photo: (Getty)



« Meghan et Harry sont au milieu de leur voyage et je ne sais pas quel est leur voyage ni comment il se termineraMorgan a assuré. En outre, il a également admis qu’il ne savait pas dans quelle partie de l’histoire le drame du prince Andrew, le troisième fils de Isabel II et Felipe de Edimburgo et qui a été immédiatement dissocié des actes officiels lorsque son amitié avec l’accusé de viol, Epstein, est devenue connue.

Le prince Andrew est le troisième interdit par Peter Morgan. Photo: (Getty)



Ces dernières années, Andrew, Meghan et Harry sont devenus le plus gros casse-tête pour Isabel II. C’est pourquoi la décision de Morgan de ne pas révéler ce que le palais cache encore sur ce qui s’est réellement passé avec les ducs de Sussex et le duc d’York pourrait être bien applaudie et appréciée par le monarque, qui traverse les semaines les plus difficiles de leur vie.