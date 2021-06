La Couronne aurait déjà retrouvé son prince Harry

Malgré les demandes et même la colère de la famille royale britannique, la production de La Couronne Il a déjà sa cinquième saison en préparation. Après quatre éditions pleines de succès, où elles capturaient détail par détail la vie de la monarchie sur Netflix, Peter Morgan a décidé d’étendre sa création au sixième afin de donner de la richesse aux 70 ans qu’Elizabeth II est sur le trône.

Bien qu’ils ne montreront pas tout ce qui s’est passé dans la vie des Windsor, jusqu’à présent La Couronne il essaya de ne rien omettre. En fait, laissant les histoires communes de la monarchie, cette série a montré chacun des secrets et des controverses qui ont le plus compliqué l’image de la famille, parmi lesquels la perte fatidique de la princesse de Galles, Diana.







Qui plus est, la quatrième saison a été l’une des plus discutées puisque Morgan n’a pas oublié d’intégrer l’arrivée de la princesse à Buckingham Palace et jusqu’à la naissance du premier de ses enfants, le prince William. Pero ahora, en la quinta edición, se plasmará desde los 90 hasta los 2000, lo que no solo incluye el fallecimiento de LadyDi, sino también el nacimiento del Príncipe Harry, su niñez junto a su hermano, su vida adulta y su ingreso a la L’universitè.

Le prince Harry aurait déjà l’acteur pour le jouer. Photo : (Getty)



Pourtant, pendant des semaines, la production du strip s’est heurtée à de sérieux problèmes : trouver l’acteur idéal pour incarner le plus jeune fils du prince Charles était un défi. C’est que, D’après ce qui s’est passé, trouver un garçon semblable au duc de Sussex est devenu le plus gros défi de la nouvelle saison puisque le reste de la distribution serait déjà entièrement rénové.

Cependant, maintenant, de Spoiler, nous avons l’acteur idéal et il a été choisi par les mêmes lecteurs. Récemment, nous avons proposé huit personnalités qui pourraient jouer le Prince et, parmi toutes, il y en a une qui a battu les autres en obtenant 32% des voix. Ce n’est ni plus ni moins que Rupert Grint.

Rupert Grint serait l’élu. Photo : (Getty)



L’artiste, également d’origine britannique, a acquis une renommée internationale pour son rôle de Ron Weasley dans Harry Potter et, en plus, il a quelque chose de très important pour la production : il a presque le même âge qu’Harry. L’acteur a 32 ans, tandis que l’aristocrate en a 36, ​​même si le plus important est que leur look est assez similaire : ils sont tous les deux roux et ont les yeux clairs.

Vote spoiler.



D’un autre côté, qui est arrivé deuxième au vote est Sam Heughan, qui a obtenu 18 % des voix en sa faveur. Connu pour son rôle de Jamie Fraser dans Étranger, est l’un des plus nommés pour le rôle d’Harry, mais il y a quelque chose qui complique sa situation : il a cinq ans de plus que le Prince et il n’est pas roux, mais blond. Cependant, il ne nous reste plus qu’à attendre pour voir si La Couronne tiendra compte de la décision du public.