La Couronne : a-t-elle raconté la véritable histoire de Lady Di et du prince Charles ?

Maileg Souris Prince Grand Frère - Maileg

Dans la famille Souris de Maileg, je voudrais le grand frère... Mais cette fois, dans la version princière ! La souris Prince grand frère de Maileg est à croquer. Elle porte un élégant pantalon bouffant, un col d'hermine blanc et elle est coiffée d'une délicate couronne brodée dorée. Bref, de quoi être fier d'être un grand frère non ? Un cadeau merveilleux au parfum d'antan parfait pour un enfant entre 3 et 7 ans, mais il pourrait bien faire craquer les plus grands : ) Un petit garçon souris tout en finesse, taillé dans une jolie toile de lin écrue, ses finitions sont très soignées. On craque pour la texture de ses oreilles et sa petite queue en simili cuir. Cette petite souris mesure 12 cm de haut. Il s'agit de la grande version (Big) des souris Maileg. A associer avec les souris Baby (mini 8 cm de haut) et Little (10 cm de haut). Maileg est une marque danoise créée en 1999 par la designer Dorthe Mailil. Connue pour ses illustrations poétiques très reconnaissables, Dorthe imagine des collections de jouets uniques et authentiques, à l'image de son univers graphique. Le monde merveilleux de Maileg ressemble à une forêt enchantée peuplée de lutins, de rennes et biches endormis, de petites souris, de grands lapins et même de chats et chiens. Matières : coton, lin et polyester. Hauteur de la souris : 12 cm.Entretien : Lavage en machine maximum 30°C.