La Couronne a perdu l’intérêt du prince Harry

Malgré le fait que la première année, cela soit passé inaperçu, au fur et à mesure que les saisons s’ajoutaient, La Couronne c’est devenu un casse-tête lancinant pour la famille royale britannique. C’est que, sans en mesurer les conséquences, la série créée par Peter Morgan a montré les pires tragédies des Windsors sans aucune hésitation.







A tel point que, plus d’une fois, plusieurs membres de la monarchie ont exprimé leur colère contre La Couronne. En fait, pour le moment, la seule à ne pas en parler est toujours la reine Elizabeth II puisque même le prince Harry a donné son avis sur cette série. Bien que dans le premier cas le duc ait dit qu’il le regarde et que c’est de la fiction, mais « est basé sur la réalité», Il a également fait une demande expresse.

Pour lui et son frère, le prince William, les années qui ont suivi la mort de leur mère, Lady Di, ont été tragiques. C’est pourquoi, pour le duc de Sussex, il était d’une importance vitale que cela ne se reflète pas dans La Couronne, demande que, bien sûr, la production n’a pas écouté. Et, pour cette raison même, Harry fait partie de ceux qui sont offensés par cette bande.

Les princes William et Harry lors des derniers adieux à leur mère. Photo : (Getty)



Cependant, maintenant, le plus jeune fils du prince Charles a été le premier à réagir publiquement à Le prince. Cette comédie animée a été créée par Gary Janetti pour HBO Max et parodie de manière irrespectueuse et insensible la vie du prince George, le fils aîné du prince William. D’après ce que raconte cette production, l’arrière-petit-fils d’Elizabeth II est un véritable snob des réseaux sociaux, qui fait peur à son personnel et ne fait attention qu’à la reine.







Et donc le prince Harry n’a pas pu s’empêcher d’en parler Le prince puisqu’il méprise la silhouette de son jeune neveu. Alors que ce n’est pas lui qui s’est exprimé, Janetti a révélé lors d’une interview que le duc avait été le premier à donner son avis. Bien qu’il ne soit pas entré dans l’intrigue, il a déclaré ce qu’il pense du fait qu’Orlando Bloom, son ami, est celui qui exprime son personnage.

« Je ne sais pas si Harry a dit quelque chose à Orlando au sujet de sa participation, mais je sais qu’avant le début du spectacle, il était surpris de le faire. De même, il m’a semblé que cela mettait un peu d’humour dans ses pensées.», a déclaré le créateur de Le prince. De plus, Gary a avoué que son intention n’était pas d’attaquer par malveillance la royauté et que c’était quelque chose qu’il avait très clairement expliqué au prince Harry.