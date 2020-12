La Cour suprême refuse une affaire visant à interdire aux étudiants trans les salles de bain

Des militants LGBT + se rassemblent devant la Cour suprême en octobre 2019 (Photo de Bill Clark / CQ-Roll Call, Inc via )

La Cour suprême des États-Unis a refusé lundi (7 décembre) de se saisir d’un appel des parents de l’Oregon qui se disputent pour empêcher les jeunes trans d’utiliser les salles de bain, les douches et les vestiaires de l’école qui correspondent à leur identité de genre.

Au cours d’une bataille juridique qui a duré des années et qui frémit, les parents ont fait valoir que la politique adoptée par le Dallas School District No 2, à Dallas, violait le droit à la vie privée des élèves. Forming Parents for Privacy, ils ont poursuivi le district scolaire en 2017, uniquement pour que la politique soit confirmée par les tribunaux d’appel du district inférieur et fédéraux.

Un tribunal de district a rejeté sa plainte, tandis que la neuvième cour d’appel des États-Unis a confirmé la décision. Les parents ont lancé une dernière attaque contre la politique trans-inclusive en faisant appel de la décision du neuvième circuit et en la portant devant la Cour suprême.

Mais SCOTUS a rejeté le contrôle judiciaire, gardant la politique intacte, selon une ordonnance d’une ligne.

En effet, autant la nomination d’Amy Coney Barrett a alimenté l’alarme et le malaise parmi les défenseurs LGBT +, autant les inquiétudes soulevées quant à la façon dont une Cour suprême inclinée à droite pourrait entraver les droits des homosexuels, SCOTUS a rejeté une affaire qui aurait pu piétiner les jeunes trans.

Cela signifie que moins de quatre juges ont déterminé que la décision du neuvième circuit justifiait un contrôle judiciaire, malgré la majorité conservatrice 6-3 de la Cour suprême.

Les appels des parents anti-trans à la police des toilettes étaient « mal pensés », selon les responsables de l’école

La politique a été mise en place pour la première fois par les administrateurs de l’école en 2015, lorsque l’élève Elliot Yoder est devenu trans. Les politiques actuelles l’ont forcé à utiliser les mauvaises installations – les responsables du district les ont simplement changées.

Cependant, certains parents n’étaient pas satisfaits de cette situation et ont cherché à poursuivre l’école en faisant valoir qu’elle violait les droits constitutionnels ainsi que le Titre IX, une loi qui protège les gens de la discrimination fondée sur le sexe dans les programmes d’éducation financés par le gouvernement fédéral.

Le titre a été élargi pour inclure l’identité de genre par l’administration Obama, mais cela a été rapidement abandonné par les responsables de Trump.

De telles affirmations, ont fait valoir les avocats du district scolaire de Dallas, selon les documents déposés par le tribunal, étaient «fondamentalement erronées». Ils ont également noté que Yoder, le paratonnerre des critiques de Parents for Privacy, a depuis obtenu son diplôme.

L’affaire était l’un des nombreux efforts juridiques visant à renverser les politiques scolaires trans-inclusives, l’accès aux toilettes étant souvent réduit par les législateurs et les lobbyistes conservateurs en un champ de bataille sur les droits des trans eux-mêmes.

La Cour suprême a rejeté une affaire l’année dernière qui aurait pu être un coup dur pour les droits des trans après que des étudiants cisgenres aient contesté une politique similaire dans le Boyertown Area School District à Philadelphie.

Alors que les tribunaux fédéraux se sont prononcés en faveur plus tôt cette année d’un étudiant trans en Floride garantissant l’accès aux toilettes de ses pairs trans.