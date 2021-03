La Cour suprême du Minnesota déclare que le viol n’est pas un viol si une femme se saoule volontairement

François Khalil, 24 ans, a purgé la majorité de sa peine de cinq ans pour avoir violé une femme anonyme en 2017, mais il pourrait bientôt être libre grâce à la Cour suprême de l’État du Minnesota.

Le tribunal a ordonné un nouveau procès pour Khalil après avoir statué à l’unanimité. Selon la décision, l’accusation dans son cas a présenté un compte au jury qui n’était pas strictement illégal en vertu de la loi du Minnesota.

L’affaire contre Khalil reposait sur le fait que sa victime était mentalement incapable et donc incapable de donner son consentement. Cependant, la loi du Minnesota n’applique l’idée d’incapacité mentale qu’à une personne qui est forcée de boire de l’alcool ou de consommer des substances illicites contre sa volonté.

S’ils participent de leur propre chef, alors une échappatoire est présente pour éviter l’incapacité.

Qu’a statué la Cour suprême du Minnesota dans l’affaire de viol?

Le tribunal a décidé que, compte tenu des circonstances, le jury avait reçu la mauvaise directive du juge chargé de l’affaire.

Le juge Paul Thissen a écrit dans la décision que «nous appliquons ce sens et non ce que nous souhaitons peut-être que la loi soit ou ce que nous pensons que la loi devrait être».

Le tribunal se fonde sur une interprétation textualiste de la loi, une interprétation qui ne laisse aucune place à l’erreur et qui peut être utilisée pour infirmer une décision qui aurait dû être évidente autrement. Le textualisme a longtemps été un problème pour les juristes et les politiciens aux États-Unis en particulier, qui se disputent le statut et les intentions du cadre juridique créé par les pères fondateurs.

Souvent divisés, les acteurs plus progressistes sont généralement en faveur du statut de «document vivant» de la Constitution américaine, alors que les conservateurs ont tendance à faire valoir le fait qu’il s’agit d’un document juridique inaltérable qui doit être lu tel quel.

Le textualisme est souvent utilisé comme bouc émissaire de mauvais arguments pour renverser ou ignorer les conséquences d’une situation préjudiciable.

En 2016, une cour d’appel pénale de l’Oklahoma a décidé de classer une affaire de viol oral sur la base du fait que la loi ne mentionnait pas spécifiquement qu’une personne ne pouvait pas être forcée à avoir des relations sexuelles alors qu’elle était inconsciente.

La décision de la cour d’appel à l’époque se lisait comme suit: «Nous n’allons pas, pour justifier la poursuite d’une personne pour une infraction, élargir une loi au-delà du sens juste de son libellé.»

Dans le cas de la loi de l’État du Minnesota, cependant, il y a déjà plusieurs individus et organisations qui demandent que l’échappatoire soit fermée et que le législateur change le libellé.

Souvent, il incombe à l’individu d’éviter de s’évanouir et de s’efforcer d’obtenir un semblant de responsabilité personnelle. C’est le blâme de la victime.

Bien que s’évanouir après avoir consommé de la drogue ou de l’alcool soit malsain pour diverses raisons, une personne évanouie ou inconsciente ne s’offre pas volontairement comme cible pour une variété de comportements prédateurs.

De nombreuses personnes s’évanouissent involontairement ou sont coincées au milieu de cycles d’autodestruction où la toxicomanie est impliquée, et se retrouvent à succomber à cet effet secondaire particulier d’une adaptation malsaine. Mais toute défense de viol qui implique l’idée qu’ils cherchent délibérément à être agressés est ridicule.

Si le cliché de quelqu’un devait être au centre d’une conversation sur la responsabilité personnelle, ce devrait être les violeurs.

Sûrement, si l’argument est qu’un individu devrait être responsable de tout comportement autodestructeur à tout moment, alors les autres devraient également être responsables de leurs agressions et impulsions qui, en fin de compte, nuisent aux autres.

La responsabilité personnelle ne peut pas s’étendre jusqu’à inclure les actions néfastes d’autrui.

En tant qu’homme blanc cis qui croit que les violeurs sont en fait coupables dans les cas de viol, il est étonnant de voir à quel point de nombreux systèmes juridiques ne sont pas nécessairement d’accord, ou qui s’éloignent de rendre justice à travers toute technicité disponible.

Dans le cas de l’Oklahoma, il y avait des lois dans les livres qui auraient servi à condamner le violeur s’il avait forcé une pénétration vaginale ou anale. Mais comme il ne s’agissait que d’un viol oral et que la victime était inconsciente, la loi n’avait pas de réponse.

Kelly Moller, législateur de l’État démocrate, a présenté un projet de loi à la législature du Minnesota qui établirait que toute personne en état d’ébriété est incapable de donner son consentement. Le projet de loi vise également à créer un nouveau crime, celui de l’extorsion sexuelle.

Même si des cas individuels sont mis à profit pour combler les échappatoires lorsqu’elles se produisent, il reste encore un long chemin à parcourir. Le Washington Post souligne que la majorité des États ont des obstacles similaires en place en ce qui concerne l’intoxication volontaire des victimes.

Tant que ces échappatoires ne seront pas comblées, le phénomène de l’agression textuelle présentera un formidable obstacle à la justice.

Kevin Lankes, MFA, est éditeur et auteur. Sa fiction et non-fiction sont apparues dans Here Comes Everyone, Pigeon Pages, Owl Hollow Press, The Huffington Post, The Riverdale Press, etc.