La Cour suprême de Virginie rétablit Tanner Cross, un enseignant anti-trans

Un autre jour, un autre exemple tragique de justice non rendue.

Un professeur de gym d’une école élémentaire suspendu pour avoir rejeté une politique d’inclusion des trans est autorisé à retourner à l’école après la décision de la Cour suprême de Virginie.

Byron « Tanner » Cross, l’enseignant transphobe de l’école primaire a d’abord été mis en congé administratif payé de l’école primaire de Leesburg dans le comté de Loudoun.

Un enseignant de Virginie a été réintégré après avoir exprimé des opinions anti-trans.

En mai, Cross s’est ouvertement opposé à une proposition exigeant que le personnel scolaire désigne les élèves par leurs noms et pronoms corrects.

La politique trans-inclusive qui, selon Cross, «endommagerait les enfants» permettra aux étudiants d’utiliser un nom différent de leur nom légal et des pronoms attribués.

De plus, tous les élèves sont libres d’utiliser les installations et de participer à des activités conformes à leur identité de genre.

Tous les membres du personnel de l’école seront également tenus de s’adresser aux élèves trans par leurs noms et pronoms préférés.

Qu’y a-t-il de si inconstitutionnel là-dedans ?

Cross a affirmé que le respect des étudiants trans était contre sa religion.

« Je suis enseignant, mais je sers Dieu d’abord », a déclaré Cross, « et je n’affirmerai pas qu’un garçon biologique peut être une fille et vice versa parce que c’est contre ma religion, c’est mentir à un enfant, c’est abuser d’un enfant, et c’est un péché contre notre Dieu.

Cross, un fervent chrétien, a publiquement désavoué la proposition de protéger les droits des étudiants transgenres et hétérosexuels et la Cour suprême de Virginie s’est battue pour lui.

La Cour suprême de Virginie s’est prononcée contre la suspension de Cross.

Les juges de la Cour suprême de Virginie ont affirmé que la suspension de Cross était en violation directe de ses « droits constitutionnels » à la liberté d’expression et de religion en vertu du premier amendement.

Au lieu de défendre les jeunes trans, le tribunal a défendu Cross, déclarant qu’il s’opposait simplement à une politique qui pourrait alourdir ses libertés d’expression et de religion en l’obligeant à parler et à interagir avec les étudiants d’une manière qui affirme la transition de genre, un concept il rejette pour des raisons laïques et spirituelles.

Rejeter la politique scolaire trans-inclusive comme un acte de « liberté d’expression » est une haine déguisée en héroïsme.

Dans ce contexte, le désir d’adopter la « liberté d’expression » est un sujet de discussion fanatique utilisé pour dissimuler la motivation de repousser l’octroi des droits humains fondamentaux aux personnes trans.

Créer un environnement favorable à l’apprentissage des enfants n’est pas une atteinte à la liberté religieuse ou à la liberté d’expression de quiconque.

La défense de Cross est une forme de sectarisme indirect, qualifiant les militants d’oppresseurs, sous prétexte d’adhérer au premier amendement.

Un groupe juridique de droite a défendu la position anti-trans de l’enseignant.

Cross était représenté par Alliance Defending Freedom, un groupe juridique de droite qui a intenté une action en justice contre le conseil scolaire en son nom.

Les avocats de Cross ont affirmé que les décisions du conseil scolaire étaient motivées par des «intérêts extérieurs».

Même si ce sont eux qui sont poussés par leurs intérêts extérieurs à s’opposer à l’affirmation des identités de genre.

« Ce n’est pas une demande de l’intérieur du comté de Loudoun », a déclaré Tyson Langhofer, avocat principal de l’ADF.

« Vous voyez cela à travers le pays. Les conseils scolaires sont inondés de ces politiques proposées qui proviennent d’organisations très idéologiques qui ont un programme, [and] qui essaient de changer les choses qui sont enseignées à nos enfants.

Les écoles publiques du comté de Loudoun s’opposent au rétablissement de Cross.

Dans un communiqué de presse, la LCPS a déclaré qu’elle avait subi une « perturbation importante » depuis que Cross s’était adressé au conseil d’administration avec sa diatribe transphobe.

Plusieurs parents ont approché les administrateurs de l’élémentaire de Leesburg, demandant que leurs élèves n’aient plus de contact avec Cross.

« De nombreux élèves et parents de l’école élémentaire de Leesburg ont exprimé leur peur, leur blessure et leur déception à l’idée de venir à l’école », a déclaré le conseil scolaire public du comté de Loudoun.

« Résoudre ces préoccupations est primordial pour l’objectif de la division scolaire de fournir un environnement d’apprentissage sûr, accueillant et valorisant pour tous les élèves », poursuit le communiqué.

Les droits des employés des écoles publiques à la liberté d’expression et au libre exercice de leur religion, a également déclaré la LCPS, ne « l’emportent pas sur les droits des élèves à être éduqués dans un environnement favorable et stimulant ».

