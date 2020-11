La Cour interaméricaine entendra le cas d’une femme trans tuée

Vicky Hernández a été abattue par la police hondurienne lors du coup d’État du pays en juin 2009. (Red Lésbica Cattrachas)

Une affaire judiciaire historique au Honduras demandera justice pour Vicky Hernández, une femme transgenre qui a été abattue par la police.

Robert F. Kennedy Human Rights et Red Lésbica Cattrachas représenteront la famille de Vicky Hernández, une femme trans qui a été abattue par la police hondurienne lors du coup d’État du pays en juin 2009.

Selon Human Rights Watch, Hernández était une travailleuse du sexe et une militante qui travaillait avec le groupe de défense des droits des trans Unidad Color Rosa.

Son cas sera le premier entendu devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme, qui comprend 25 pays, qui implique la mort d’une personne trans aux mains d’un gouvernement.

Les organisations représentant sa famille soutiendront que le gouvernement hondurien a violé son obligation de protéger le droit à la vie.

L’affaire Vicky Hernández pourrait créer un précédent dans toute l’Amérique latine.

Selon Robert F. Kennedy Human Rights, une organisation à but non lucratif de défense des droits humains, cette affaire pourrait créer un précédent en Amérique latine, où «d’innombrables personnes, en particulier des femmes trans, ont été ciblées, discriminées et tuées en raison de leur identité de genre».

En plus, espérons-le, rendre justice pour la mort de Hernández, l’affaire pourrait également faire pression sur les gouvernements latino-américains pour mieux protéger la communauté LGBT +, et «pourrait déclencher des enquêtes sur d’autres violences sanctionnées par l’État contre la communauté LGBTQ pendant le coup d’État hondurien».

Angelita Baeyens, vice-présidente du plaidoyer international et du contentieux pour Robert F. Kennedy Human Rights, a déclaré dans un communiqué: «Pour toute famille qui a subi une perte incroyable comme celle de Vicky, nous espérons une enquête approfondie, nous espérons une responsabilité appropriée, nous espérerions justice.

«Mais au cours de la dernière décennie, la famille de Vicky s’est vu refuser toutes ces choses simplement à cause de son identité trans.

«Ce tournant crucial dans le cas de Vicky pourrait non seulement apporter à sa famille une mesure de justice qu’elle mérite bien, mais aussi étendre les protections à toutes les femmes trans au Honduras et dans toute la région.

«Nous ne pouvons pas penser à une manière plus appropriée d’honorer la vie et l’héritage de Vicky, celle passée à défendre les droits des autres jusqu’à la toute fin.

Selon l’organisation, au cours de la décennie qui a suivi la mort de Vicky Hernández, la communauté LGBT + a été confrontée à une violence incessante au Honduras avec 370 meurtres de personnes LGBT +, dont 117 femmes trans.

Indyra Mendoza, fondatrice du collectif de défense des droits LGBT + Red Lésbica Cattrachas, a ajouté: «Cette affaire représente une opportunité de rendre justice collective.

«Justice pour Vicky et sa famille, mais aussi pour les 370 personnes LGBTQ qui ont été tuées au Honduras depuis son meurtre.

«Le Honduras devra enfin prendre des mesures pour véritablement garantir les droits des personnes LGBTQ dans le pays.»

L’audience devrait avoir lieu les 11 et 12 novembre.