La Coupe Stanley a été accidentellement livrée au domicile d’un couple de Denver

La Coupe Stanley a fait un détour improbable en route vers la maison du joueur de la LNH Gabriel Landeskog.

Le capitaine de l’équipe de l’Avalanche du Colorado était censé passer une journée avec le trophée après que son équipe ait battu le Lightning de Tampa Bay lors de la finale de la Coupe Stanley. Mais l’équipe de livraison a fini par le livrer à ses voisins Dmitri Rudenko et Kit Karbler à la place, a rapporté NBC local.

Le couple marié, qui vit dans le même quartier de Denver que Landeskog, a déclaré avoir été assez surpris lorsqu’il a vu une voiture qu’il n’a pas reconnue s’arrêter dans son allée cette semaine.

« La personne ouvre le coffre et j’ai vu le boîtier et je l’ai reconnu, parce que j’ai regardé les derniers matchs (de la Coupe Stanley) », a déclaré Rudenko à KUSA, la filiale NBC de Denver. « J’ai dit en plaisantant : ‘Est-ce que c’est la coupe Stanley ?’ Et il dit : ‘Oui !’ »

Avec une cargaison aussi précieuse sous la main, les livreurs étaient probablement désireux de s’assurer qu’elle arrivait à temps en un seul morceau. Mais ils se sont apparemment égarés en cherchant l’adresse de Landeskog, qui est similaire à celle de Rudenko et Karbler.

« Ils ne sont qu’à un chiffre », a déclaré Karbler à KUSA. « A cause de ce chiffre, c’était fortuit pour nous ! »

Heureusement pour le couple, les gestionnaires de trophées leur ont permis de jeter un coup d’œil rapide à la coupe avant de partir.

«C’étaient des gentlemen, complètement. Ils étaient impatients de partager l’expérience de la Coupe », a déclaré Karbler, qui a pu récupérer le trophée. « Je n’avais aucune idée que je trouverais cela si fascinant, moi-même. »

« J’étais tellement heureux d’avoir la coupe Stanley dans notre entrée », a ajouté Karbler.

La paire a également pris une photo du trophée dans son étui et l’a publiée sur Facebook.

« Eh bien, les Avs ont gagné ! Momentanément, deux personnes sont arrivées en pensant que c’était l’une des maisons des joueurs. Landeskog. J’ai pu le toucher, j’ai pu le voir dans ma cour avant dans mon allée ! Quelle chance ! » Karbler a légendé le message.

Le couple s’est assuré de laisser aux chauffeurs des indications appropriées.

« Nous leur avons montré où ils étaient censés aller », a-t-il déclaré.