La coupe finale de Marvel’s Eternals n’est pas terminée malgré un retard d’un an

Annoncé lors du Comic-Con de San Diego de 2019, Marvel’s Éternels, le vingt-sixième film de l’univers cinématographique Marvel se rapproche de sa sortie en salles prévue le 5 novembre 2021. Nous aurions déjà dû regarder le film sans la pandémie, qui a provoqué de nombreux changements dans la sortie. ardoise pour Marvel Studios, mais le temps supplémentaire que le studio et les cinéastes ont eu pour la post-production ne fait que les aider à créer une coupe bien finie du film. C’est probablement la raison pour laquelle la réalisatrice Chloé Zhao travaille toujours sur le montage final alors qu’elle se concentre sur la date de sortie finalisée.

Actuellement, les co-éditeurs Dylan Tichenor et Craig Wood sont au milieu d’un long processus d’édition sous les directives du directeur Zhao. S’adressant à Sundance Collab, Dylan Tichenor a mis en lumière l’approche d’édition qu’ils suivent pour le projet Marvel à gros budget. Tichenor a dit,

« Je suis [working] à l’heure actuelle [with] Chloe [Zhao]. Chloé édite ses films et elle a des opinions bien arrêtées. Mais elle veut aussi savoir tout ce que je pense, et franchement, nous avons fait toute la première coupe sans beaucoup de contribution de sa part en termes de prises ou de ceci ou de cela », a expliqué Tichenor.« Et elle a juste regardé. Et les choses qu’elle veut peaufiner, nous les modifions. Mais dans l’ensemble, elle s’est vraiment appuyée sur notre expérience et notre point de vue. C’est pourquoi nous sommes embauchés, vous savez, pour notre créativité et notre expérience. Et le sens de l’humour. Mais je pense que c’est le meilleur résultat. «

Zhao est connue pour éditer elle-même ses œuvres de réalisateur. Mais Zhao est assisté par des co-éditeurs pour Éternels en partie à cause de la grande échelle de la production du film et en partie à cause de la saison des récompenses en cours. Zhao est actuellement entassée entre les cérémonies de remise des prix alors qu’elle attend les résultats de ses nombreuses nominations en attente pour le film acclamé par la critique, Nomadland. Zhao a même remporté le prix du meilleur réalisateur et du meilleur film dramatique lors de la cérémonie des Golden Globes de cette année pour Nomadland, faisant Éternels un projet beaucoup plus pressé et anticipé.

Éternels sera une histoire originale mettant en vedette une distribution d’ensemble comprenant Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanijani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Gemma Chan et Barry Keoghan, complétant l’équipe titulaire de super-héros cosmiques. Le film suivra ces êtres célestes sortant de leur exil après mille ans en raison d’un ensemble d’événements catastrophiques causés par les événements de Avengers: Fin de partie. L’un des casting les plus attendus du film sera celui de Kit Harrington, qui avait été amené à bord pour jouer un personnage non éternel, Dane Whitman alias Black Knight.

Il est trop tôt pour dire quoi que ce soit surÉternels car les deux principaux détails de l’intrigue sont secrets et il n’y a pas encore eu de teaser officiel ni même d’affiches dévoilées du studio. Puisque le film suivra les événements continus dans l’univers cinématographique Marvel après Veuve noire, nous pourrions voir des images ou deux de Éternels dans une séquence de mi-crédits ou post-crédits du premier. Mais il est possible que Veuve noire nous laisse un aperçu des événements de la série télévisée Hawkeye puisqu’elle s’y rattachera lorsque la série commencera à être diffusée l’année prochaine. Quoi qu’il arrive, en tant que fans, nous ne pouvons tout simplement pas attendre que d’autres tranches de films du MCU arrivent en salles ou sur des plates-formes de streaming, selon ce qui peut suffire compte tenu de la situation. Cette nouvelle est née à Sundance Collab.

Sujets: Les éternels