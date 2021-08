La coupe du réalisateur de Ghost of Tsushima brise la domination des commutateurs dans le tableau des ventes japonais

Repensez à quelques semaines et vous vous souvenez peut-être que nous avons signalé qu’il n’y avait pas un seul jeu PlayStation 5 ou PS4 dans le top 30 des ventes physiques japonaises. Les titres Nintendo Switch avaient effectivement conquis la région, mais le classement de la semaine dernière offre une lecture un peu plus jolie en ce qui concerne Sony. C’est parce que Ghost of Tsushima Director’s Cut est entré dans le classement à la cinquième et à la septième place – les versions PS5 et PS4 sont comptées séparément.

Les données proviennent de Famitsu, qui a publié ses estimations hebdomadaires du 16 août 2021 au 22. Quant à la version PS5, elle s’est vendue à 13 475 exemplaires tandis que l’édition PS4 a décalé 10 224 unités. Cela représente un total de 23 969 achats, ce qui est considérablement inférieur à la version PS4 du jeu de base. L’année dernière, il a ouvert à 212 915 ventes. Ainsi, alors que les huit autres jeux qui composent le top 10 des ventes au Japon sont toujours des titres Nintendo Switch, cela prouve que Sony peut au moins faire une brèche quand il sort quelque chose de nouveau.

Les joueurs japonais ont adoré Ghost of Tsushima lors de son lancement, ce qui a permis au jeu de remporter de nombreux prix l’année dernière, qui ont été votés par les fans. Il a remporté des gongs pour les meilleurs graphismes, le meilleur personnage et le meilleur jeu d’action et d’aventure. À peu près à la même époque, le directeur du jeu Nate Fox et le directeur créatif Jason Connell sont même devenus les ambassadeurs de la vraie île de Tsushima.

Si les ventes des versions PS5 et PS4 étaient combinées, Ghost of Tsushima Director’s Cut aurait été en tête du classement. Prendre la première place la semaine dernière était Aventure en forme de bague avec 17 656 unités vendues. Le titre de Sucker Punch Productions l’aurait confortablement battu d’environ 6 300 ventes.