La coupe Ayer de Suicide Squad est plus sombre que vous ne le pensez

Une fois Warner accepté de libérer le Snyder coupé de Justice League au HBO MaxAprès l’échec du film sorti en salles en 2017, les fans de Escouade Suicide ils ont lancé une campagne dans les réseaux pour que la version légitime de ce film soit également présentée. De quoi s’agit-il? #ReleaseTheAyerCut est le cri de guerre qui demande de présenter le film de David hier tout comme le réalisateur l’a filmé.

Le cinéaste a maintes fois évoqué l’intervention du studio dans sa vision de Suicide Squad, qui était à l’origine plus dérangeant. A l’époque, il déclarait : « Je comprends, ce sont les affaires. C’est frustrant parce que j’ai tourné un drame très sincère et ils l’ont brisé. Ils ont essayé de le transformer en Deadpool et ce n’était pas ça. Je sais que c’est un film controversé, j’ai essayé de faire quelque chose de différent, avec un look et une sensation qui m’appartiennent. »

La coupe Ayer de Suicide Squad est plus sombre







Quand on parle de Coupe d’hier plusieurs fois la possibilité d’un développement ultérieur pour le caractère de la Joker, interpreté par Jared Leto. Ils disent que cette version explore avec précision la relation entre les Clown Prince of Crime et Harley Quinn (Margot Robbie) d’une manière très sombre.

Cependant, le cinéaste reconnaît une partie de sa responsabilité en permettant la sortie du film que le studio souhaitait : « Vous êtes le capitaine du navire. Votre nom est là. Même s’il ne représentait pas mon travail, je devais prendre les balles et être un bon soldat. J’ai fait un film incroyable qui a vraiment fait peur aux cadres. »

Le montage d’hier ne prend pas grand-chose à terminer, alors la question se pose : pourquoi les dirigeants ne font-ils pas plaisir aux fans et ne sortent-ils pas le film ? Certains disent que c’est parce que le contenu est assez sombre pour un film du genre. D’autres penchent vers une explication plus simple : la fierté des responsables de Warner qu’ils n’admettent pas leurs erreurs concernant l’univers étendu DC.

Ils ne sortiront pas la coupe Suicide Squad d’Ayer. (Photo: IMDB).



Pour sa part, l’éditeur de Escouade Suicide, Kevin Hickman, a exprimé son intérêt à voir la version de David hier du film: « J’ai vu ce que David essayait de faire et c’était une version assez audacieuse. C’était moins comique et beaucoup plus sombre. C’était très militarisé. Bien sûr, elle a eu des moments drôles avec Will Smith, mais c’était plus sombre. J’aime où David allait avec elle. et ce serait bien de la voir terminée. » Hickman a même comparé le film à Black Hawk Down.

En mars dernier, ils ont confirmé de la part de la société de production que Suicide Squad coupe Ayer ne sera pas présenté, mais nous verrons la suite par James Gunn titré La brigade suicide août prochain.