La couleur la plus laide du monde, selon la science

Soyons totalement honnêtes avec nous-mêmes : toutes les couleurs ne sont pas belles.

C’est la vérité absolue et si quelqu’un admet qu’il aime chaque couleur, il aura l’œil de côté pendant un certain temps.

Bien qu’il y ait des couleurs qui ne sont tout simplement pas attrayantes, il y a une couleur, en particulier, qui a été surnommée la couleur la plus laide du monde.

C’est tout un titre; quelqu’un appelle la statistique des records du monde Guinness !

Quelque chose comme le gris peut être considéré comme une couleur laide, ou peut-être du marron.

Le vert militaire est probablement là-haut aussi. Cependant, ces couleurs ne sont même pas proches d’avoir le même attrait brut que cette couleur.

Selon les chercheurs, cette couleur « a le pouvoir de « minimiser l’attrait » et de « maximiser les dommages perçus ».

Les mots qui lui sont associés sont « sale », « goudron » et même « mort ».

C’est à ce moment-là que vous savez que c’est une couleur qui peut dégoûter même les chercheurs les plus coriaces s’ils pensent à la mort en la regardant.

Quelle est cette couleur horrible et dégoûtante, demandez-vous ?

Roulement de tambour s’il vous plaît.

Cette couleur qui invoque une quantité si choquante de dégoût est Pantone 448 C, également connue sous le nom de « couche opaque ». C’est un mélange entre une couleur brune et verdâtre, une couleur qui vous fait instantanément penser à quelque chose pourrissant.

Jetez-y un œil ci-dessous.

Alors, comment vous sentez-vous ? Il s’avère cependant que cette couleur a en fait une mission spéciale.

C’est utilisé pour décourager de fumer!

Et nous devons remercier le gouvernement australien pour cela.

En 2012, ils ont engagé GfK, une agence de recherche, pour créer un nouveau design pour les produits du tabac.

Mais au lieu d’encourager les gens à acheter les produits, ils voulaient que les gens ne les achètent pas du tout.

Et ils voulaient s’en assurer en rendant l’emballage aussi laid que possible.

Trois mois, sept études et un millier de fumeurs réguliers plus tard, ils ont découvert que cette couleur de couche opaque est la plus peu attrayante du groupe.

Ils l’ont même surnommé « brun foncé terne ». La liste comprenait également le vert citron, le blanc, le gris et même le brun foncé. Il est devenu si efficace que même l’Irlande, le Royaume-Uni et la France ont commencé à suivre leurs traces.

Fumer est une habitude malsaine et grossière. Non seulement cela conduit à des maladies mortelles, telles que le cancer du poumon, mais c’est aussi un grand danger pour l’environnement et peut même détruire vos relations.

Si le monde se détourne du tabagisme, ce serait un endroit beaucoup plus propre, plus vert et plus sain où vivre dans l’ensemble.

Et tout cela grâce à cette couleur de couche opaque et laide.

Emelyne est une éditrice pour YourTango qui aime les livres, les films et écrit sur des sujets d’astrologie et de style de vie.