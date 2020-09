La Corvette n ° 1 750000 sera tirée au sort pour 168 euros

LES Chevrolet Corvette est “le” sport nord-américain par excellence. Il est sorti en 1953, en tant que (compact) roadster avec corps en fibre de verre, propulsé par un… six cylindres en ligne.

Ce fut de courte durée, car deux ans plus tard, il reçut un V8 – le moteur que nous associons toujours à la Corvette – et il ne regarda jamais en arrière … C’est-à-dire jusqu’en 2020, avec le lancement de la huitième génération, la C8, qui décida de mettre le moteur derrière… le dos des occupants, une solution menacée par plusieurs prototypes depuis des décennies et des décennies.

Bien entendu, il ne pouvait s’agir que d’une Corvette C8 que l’unité produisait n ° 1 750 000 (un million, sept cent cinquante mille).

L’hommage à la première Corvette de tous est rendu par la combinaison chromatique de la carrosserie blanche et de l’intérieur rouge. Il est également livré avec le niveau 3LT (le plus élevé) et le pack performance Z51 – ainsi configuré, le prix dépasse 68 mille euros … aux USA.

Pour l’instant, il sera exposé au Musée National de la Corvette, mais ce sera… tirage au sort! Pour 200 dollars ou environ 168 euros, l’un des 1500 invités (nombre limité de tirages au sort) pour la célébration du 26e anniversaire du musée (4 septembre) peut repartir avec la Corvette n ° 1 750000 – en savoir plus.

À propos du «démarrage à froid». Du lundi au vendredi au Razão Automóvel, il y a un «Cold Start» à 8h30. Tout en buvant votre café ou en prenant le courage de commencer la journée, tenez-vous au courant des curiosités, des faits historiques et des vidéos pertinentes du monde automobile. Le tout en moins de 200 mots.

