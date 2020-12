La Corée interdit les réunions avec plus de quatre personnes

Séoul, la capitale de la Corée du Sud, a décidé d’interdire les réunions avec plus de quatre personnes à Noël et au Nouvel An, selon les informations de l’agence ., en raison de l’avancement du nouveau coronavirus. « C’est la dernière chance d’arrêter la contagion », a déclaré le maire par intérim Seo Jung-hyup.

«Nous ne pouvons pas surmonter la crise actuelle sans réduire les infections qui se propagent grâce à des réunions avec les familles et les amis», explique Seo Jung-hyup.

Les mesures annoncées par les villes de Séoul, Incheon et la province de Gyeonggi sont valables pour des réunions en milieu ouvert et fermé, entre le 23 décembre et le 3 janvier. Les exceptions sont les funérailles et les mariages.

Selon les données mises à jour dimanche, la région de Séoul ne compte actuellement que quatre lits de soins intensifs. Le gouvernement a ordonné aux hôpitaux privés d’ouvrir plus de 300 lits pour les patients atteints de Covid-19 et a transféré 4,5 millions de dollars à titre de compensation.

La Corée du Sud a enregistré dimanche 926 nouveaux cas de Covid-19, soit un peu moins que les 1097 diagnostics confirmés la veille, un record. Le pays compte 698 décès et 50 591 infections, selon l’enquête de l’Université Johns Hopkins.