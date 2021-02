La Corée du Sud signe un accord de 43 milliards USD pour le plus grand complexe éolien offshore au monde

05 févr.2021 15:53:52 IST

Un accord de 43 milliards de dollars a été signé vendredi pour construire ce que le gouvernement sud-coréen a déclaré être le plus grand complexe éolien offshore du monde, car il cherche à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. La Corée du Sud a peu de ressources énergétiques propres et dépend du charbon importé – un carburant bon marché mais sale – pour environ 40 pour cent de son électricité. Le président Moon Jae-in a déclaré l’année dernière l’objectif de neutralité carbone, mais cherche en même temps à éliminer progressivement l’énergie nucléaire, laissant le pays dépendant des énergies renouvelables pour quadriller le cercle.

Moon a supervisé la signature de l’accord de 48 billions de wons (43 milliards de dollars) pour la construction du complexe au large de Sinan, dans le sud-ouest du pays, qui, selon lui, serait sept fois plus grand que le plus grand parc éolien offshore du monde. Avec une capacité maximale de 8,2 gigawatts, le gouvernement compte sur l’équivalent de six centrales nucléaires.

Moon a déclaré que la position du pays sur la péninsule coréenne lui donnait un avantage géographique.

«Nous avons le potentiel infini de l’énergie éolienne offshore vers la mer sur trois côtés, et nous avons la meilleure technologie au monde dans des domaines connexes», a-t-il ajouté.

L’accord implique 33 entités différentes, parmi lesquelles des gouvernements régionaux, le producteur d’électricité KEPCO et de grandes entreprises privées, notamment Doosan Heavy Industries & Construction et SK E&S.

Moon a averti que le démarrage de la construction pourrait prendre plus de cinq ans, même si le gouvernement tentera d’accélérer le processus.

L’année dernière, Séoul a annoncé son objectif de devenir l’une des cinq plus grandes centrales éoliennes offshore au monde d’ici 2030.

La Corée du Sud prévoit également de réduire ses centrales nucléaires existantes – actuellement la seule source d’énergie à faible émission de carbone du pays – de 24 à 17 d’ici 2034, réduisant ainsi la production d’énergie du secteur de près de moitié.

