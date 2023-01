La Corée du Sud inflige une amende de 2,2 millions de dollars à la Tesla d’Elon Musk pour publicité mensongère

in

04 janvier 2023 14:56:33 IST

Le régulateur antitrust sud-coréen, la Korean Fair Trade Commission (KFTC), a annoncé qu’il imposerait une amende de 2,2 millions de dollars ou 2,85 wons coréens à Tesla, pour avoir omis d’informer les clients que l’autonomie de toutes leurs voitures électriques diminue considérablement par temps froid. hivers.

La KFTC allègue que le géant Ev avait fait de fausses déclarations sur l’autonomie et la vitesse de charge de ses voitures électriques, et a présenté les chiffres de manière à induire les gens en erreur en leur faisant croire que la durée de vie de la batterie et le temps nécessaire pour recharger la voiture sont les même tout au long de l’année, à toutes les saisons.

Le constructeur automobile américain a également fait des déclarations trompeuses sur la rentabilité des économies de carburant par rapport aux véhicules à essence, a-t-il ajouté. Selon la KFTC, l’autonomie des véhicules électriques de Tesla diminue jusqu’à 50,5 % par temps froid par rapport à la façon dont ils ont été annoncés sur le site Web local en coréen.

Tesla a également omis d’informer les acheteurs que la vitesse à laquelle la voiture se charge varie également considérablement en fonction du type de chargeur utilisé, de la température extérieure ainsi que de l’état de charge de la batterie.

Tesla a également fait des estimations biaisées sur les économies de carburant possibles. Le géant des véhicules électriques n’a pas divulgué comment le coût de charge de son véhicule électrique est affecté par divers facteurs tels que la vitesse de charge et la politique du gouvernement en matière de remises de prix.

La KFTC a également imposé 1 million de won coréens supplémentaires à Tesla en plus des 2,85 won coréens susmentionnés, pour ne pas avoir fourni d’informations adéquates sur la politique d’annulation et l’avoir rendue inutilement alambiquée, entre autres problèmes.

Lundi, Tesla a déclaré avoir livré 1,31 million de véhicules électriques en 2022, un record pour le géant de la fabrication de véhicules électriques. Ce chiffre représente un bond de 40 % par rapport à l’année précédente. Cependant, les choses ne vont pas bien pour Tesla, du moins pas à Wall Street. Après deux années de croissance record sur les marchés financiers, les actions de la société ont chuté de 65 % au cours de l’année 2022.

