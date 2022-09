La Corée du Sud inflige à Google et Meta une amende de 72 millions de dollars pour avoir enfreint les lois sur la confidentialité du pays

in

15 septembre 2022 13:06:12 IST

La PIPC ou la Commission de protection des informations personnelles de Corée du Sud, une branche du gouvernement chargée de protéger les informations personnelles et les lois sur la vie privée dans le pays, a infligé un certain nombre d’amendes et pénalités sur Google et Meta sur les violations des lois sur la confidentialité du pays.

Les amendes totalisent 100 milliards de KRW, soit environ 72 millions de dollars. Google a été le plus touché, avec une amende de 69,2 milliards de KRW, soit environ 50 millions de dollars, tandis que Meta a été condamné à une amende de 30,8 milliards de KRW, soit environ 22 millions de dollars environ. Les deux sociétés ont été accusées de ne pas avoir obtenu le consentement légitime avant de collecter des informations sur les utilisateurs via des sites Web et des applications tiers.

Le PIPC sud-coréen a constaté que Google n’avait pas informé les utilisateurs qu’il collecterait et utiliserait les données comportementales d’un utilisateur. Google a également été réprimandé pour avoir défini le choix par défaut sur « d’accord » tout en rendant difficile pour les utilisateurs de se retirer de la collecte de données, en masquant les autres options derrière un bouton « Plus d’options ». Le PIPC a observé que cela contrastait avec ce que les utilisateurs européens voient.

Meta, anciennement connu sous le nom de Facebookd’autre part, a commencé à demander aux utilisateurs sud-coréens d’accepter sa politique de confidentialité mise à jour avant le 8 août, sinon ils perdraient l’accès à leurs comptes Facebook et Instagram le 9 août. C’est l’action qui a conduit le PIPC sud-coréen à examiner de près Meta. opérations dans le pays.

Meta et Google, quant à eux, ont déclaré qu’ils prendraient les mesures nécessaires pour contester la décision du PIPC. Dans une déclaration adressée à certains médias, Meta a déclaré : « Bien que nous respections la décision du PIPC, nous sommes convaincus que nous travaillons avec nos clients d’une manière conforme à la loi et conforme aux processus requis par les réglementations locales. En tant que tel, nous ne sommes pas d’accord avec la décision de la commission et serons ouverts à toutes les options, y compris la demande d’une décision du tribunal.

Un porte-parole de Google a déclaré à . qu’il n’était pas d’accord avec les conclusions du PIPC coréen et qu’il réexaminerait la décision écrite une fois qu’il en aurait une copie. Le porte-parole a également ajouté : « Nous avons toujours démontré notre engagement à effectuer des mises à jour continues qui donnent aux utilisateurs le contrôle et la transparence tout en fournissant les produits les plus utiles possibles. Nous restons déterminés à collaborer avec le PIPC pour protéger la vie privée des utilisateurs sud-coréens.

Outre le paiement de l’amende, Google et Meta ont également reçu l’ordre de retravailler leurs dialogues de consentement et de les formuler d’une manière conforme aux lois sud-coréennes sur la confidentialité.

