La Corée du Sud a dépensé 35 milliards de dollars pour concevoir une ville qui élimine le besoin de voitures

Dans cette ville, il n’y a pas de camions poubelles, tous les déchets sont acheminés vers un système complexe de tuyaux pneumatiques où ils sont finalement classés dans le but d’être réutilisés comme source d’énergie. Il n’y a pas non plus de stations-service ou de voitures à combustion interne ici. Cela peut sembler un rêve et même un synopsis de film, mais c’est réel. Bienvenue à Songdo.

Songdo est une ville née dans le cadre d’une initiative de la Corée du Sud et du International Business District (IBD) pour chercher une alternative à la saturation de Séoul. Il s’agit ici de donner un virage au développement urbain et d’être accessoirement un exemple pour les villes du futur. L’objectif principal de Songdo est devenir la première ville intelligente entièrement durable, et où la principale stratégie pour y parvenir est d’éliminer l’utilisation de la voiture comme moyen de transport.

Bienvenue à Songdo

Songdo est né en tant que projet en 2000 et en 2002, sa construction a commencé avec un budget initial de 35 000 millions de dollars. Il est situé à 65 kilomètres de Séoul le long d’un territoire récupéré le long de la mer Jaune. Dès le début, ce projet a attiré l’attention du monde entier en raison de son approche particulière, puisqu’il se fixait comme objectif de émettent au moins 50% moins de gaz à effet de serre par rapport à Séoul.

La ville a la taille du centre-ville de Boston (30,5 millions de mètres carrés) et aujourd’hui elle émet déjà un tiers de moins de gaz à effet de serre par rapport à Séoul. Cela a été réalisé en partie parce qu’il a été déterminé que 40% de la superficie de la ville serait destinée aux espaces verts (double New York). Le plus grand parc de Songdo, situé au centre de la ville, s’inspire de Central Park et mesure près de 410000 mètres carrés.

La planification de Songdo était engagée dans un changement radical dans la construction et la distribution des composants urbains, nous verrons donc ici comment la priorité est donnée aux transports publics, tels que les bus, les métros et les vélos. Il est interdit aux voitures à combustion interne de circuler en ville et seules quelques voitures électriques sont vues, car le principal moyen de transport est le vélo.

Pour y parvenir, toute la zone est à usage mixte, c’est-à-dire que les magasins et les bureaux, les parcs, les hôpitaux et les écoles sont à proximité des zones résidentielles, ce qui rend les habitants peuvent se déplacer entre la maison, le travail et l’école simplement en marchant. En fait, l’une des règles pour les zones résidentielles est que les arrêts de bus ou de métro sont au maximum 12 minutes à pied. À l’intérieur de Songdo, il y a près de 25 kilomètres de pistes cyclables, qui se connectent à un grand circuit de 145 kilomètres qui couvre la ville.

À ce jour, il y a environ 20000 unités résidentielles habitées et on estime qu’il y a un peu plus de 100000 habitants, mais on pense que ce nombre passera au-dessus de 300000 en 2020.

Plus de 100 bâtiments sont certifiés LEED et il est prévu que la plupart des bâtiments résidentiels aient cette certification à l’avenir. Les bâtiments LEED actuels ils recyclent au moins 40% de l’eau qu’ils utilisent et l’énergie provient de sources renouvelables, qui est stockée dans ses propres batteries, de sorte que l’utilisation du réseau électrique ne représente que 20%.

Tout à Songdo est automatisé, dans les rues il n’y a que des lampes LED à économie d’énergie, des panneaux solaires, des éoliennes, l’eau et les déchets sont recyclés, et tout fonctionne comme une montre suisse. L’objectif est que la ville soit achevée en 2020 et sa taille finale est estimée à plus de 40 millions de mètres carrés.

Il est encore trop tôt pour savoir si ce sera l’avenir

Malgré tous ces avantages, Songdo n’a pas attiré l’attention des habitants et des entreprises, puisque jusqu’à présent, seules 1600 entreprises ont des bureaux dans la ville, dont seuls 58 sont étrangers. L’un des principaux arguments est que tout continue d’être centralisé à Séoul, située à près de deux heures de route.

Pour ce qui précède, peu de gens ont décidé de déménager à Songdo, surtout compte tenu de la faible activité commerciale et des sources d’emploi, puisqu’il n’y a pas d’entreprises ou de personnes intéressées à investir dans une entreprise locale, la ville n’est pas attrayante pour la plupart des gens, quelle que soit la technologie dont elle dispose.

Par exemple, en 2018, seules deux entreprises ont ouvert des bureaux à Songdo. L’un d’eux est axé sur le développement immobilier et l’autre est SparkLabs, un accélérateur d’entreprises avec lequel ils cherchent à promouvoir la participation de nouvelles entreprises et startups. SparkLabs lance un projet pilote de cinq mois où ils soutiendront diverses entreprises avec un investissement initial de 50 000 €.

Dans la semaine du 27 au 29 novembre 2018, le gouvernement coréen organisera pour la première fois à Songdo le Forum mondial de l’Organisation de coopération et de développement économiques et de statistiques (OCDE), la première tentative d’organiser un événement international en sa nouvelle ville, qui, en théorie, servira à présenter au monde sa toute nouvelle «smart city», dans le but d’attirer davantage d’investissements.

Avec tout ça, le gouvernement coréen parie tout sur ce modèle de ville, ils ont donc incité des écoles prestigieuses et des entreprises locales à s’installer à Songdo afin de susciter l’intérêt des citoyens, mais jusqu’à présent, cela n’a pas été suffisant. Nous verrons ce qui se passera dans quelques années lorsque la ville sera terminée.

Mis à jour avec de nouveaux détails et plus d’informations à partir de novembre 2018.

