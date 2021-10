La Corée du Nord déclare que le jeu Squid expose la « société triste » et la « société bestiale » de la Corée du Sud

L’émission aborde l’écart de richesse et d’éducation dans le pays et comment certaines personnes sont véritablement poussées à faire des choses horribles pour se sortir de la pauvreté.

Le royaume ermite est bien connu pour son régime oppressif et les transfuges ont fait la lumière sur les conditions de vie brutales et horribles qui y règnent.

« En 2020, le gouvernement a invoqué Covid-19 pour mettre en place des mesures extrêmes et inutiles qui isolaient davantage le pays, bloquant les informations entrant et sortant du pays, fermant sa frontière avec la Chine et contrôlant durement la distribution de nourriture et de produits. »