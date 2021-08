La coque iPhone 13 Pro révèle un module de caméra plus grand et une encoche plus petite

Les caméras de l’iPhone 13 pourront faire plus que leurs prédécesseurs. Il n’y a guère de doute là-dessus. Mais cela rend apparemment le module de caméra plus épais, et en retour l’encoche à l’avant devient plus petite. Ceci est indiqué par une image censée montrer le boîtier de l’iPhone 13 Pro Max.

Ce n’est pas la première fois qu’un module de caméra plus lourd pour la prochaine génération d’iPhone est discuté. Déjà en juin, une fuite montrait des photos des modèles encore inédits. Ce qui était particulièrement frappant sur la photo, c’était le nouveau design des modules de caméra, qui sont globalement plus grands et plus épais.

Le boîtier montre un évidement pour le module de caméra

Le nouveau dessin schématique, publié par le blog technologique slovaque Svetapple (via Cult of Mac) et par le leaker chinois DuanRui, confirme désormais la fuite de juin.

Vous pouvez voir un étui pour le prochain modèle haut de gamme iPhone 13 Pro Max. On voit clairement que le module de caméra est plus massif que son prédécesseur. Selon des informations privilégiées, la prochaine génération de smartphones d’Apple offrira une meilleure stabilisation optique de l’image avec déplacement du capteur. Cette technologie a besoin de plus d’espace et devrait être utilisée dans tous les nouveaux modèles – pas seulement dans le Pro Max – être installé. Un objectif ultra grand-angle amélioré pour le modèle haut de gamme est également en discussion.

Encoche plus petite ?

Le dessin schématique suggère également qu’Apple a réduit l’encoche de l’iPhone 13 de 0,8 cm. Cependant, cette information n’est pas sécurisée, pas plus que l’origine du dessin. L’image comprend la note « Produced by Wilson Nicklaus ». Nicklaus a publié des conceptions de produits Apple en ligne à plusieurs reprises dans le passé sans nommer ses sources.

Cependant, il ne faut pas longtemps avant la présentation des nouveaux iPhones. La première devrait avoir lieu en septembre. Reste ensuite à savoir si les rumeurs se confirment.