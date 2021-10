La COP26 décidera de l’orientation de la lutte contre le réchauffement climatique : voici ce qui doit bien aller

25 octobre 2021 17:14:17 IST

Dans une semaine à partir d’aujourd’hui, un cycle crucial de négociations des Nations Unies sur le changement climatique commencera à Glasgow et les enjeux ne pourraient être plus importants. À la fin, nous saurons jusqu’où les nations sont prêtes à aller pour relever le plus grand défi de l’humanité.

Alors, la COP26 est-elle sur la voie du succès ? Il y a des raisons d’espérer.

Plus de 100 pays, dont la Chine, les États-Unis et le Royaume-Uni, se sont déjà engagés à atteindre zéro émission nette. À l’échelle mondiale, les énergies renouvelables sont en plein essor, le vent tourne contre les combustibles fossiles et les coûts économiques de ne pas agir sur le changement climatique deviennent de plus en plus évidents.

Mais si l’histoire nous a appris quelque chose, aucun pays au sommet n’acceptera de faire plus sur le changement climatique qu’il ne pense pouvoir le faire chez lui. En d’autres termes, la politique intérieure est le moteur des négociations internationales.

Que va-t-il se passer à Glasgow ?

La première COP, ou Conférence des Parties, s’est tenue à Berlin en 1995. Environ un quart de siècle plus tard, elle se réunira pour la 26e fois.

La COP26 déterminera l’orientation des aspects clés de la lutte contre le réchauffement climatique. Le principal d’entre eux est de savoir dans quelle mesure les pays ont mis en œuvre leurs engagements dans le cadre de l’Accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2℃, et dans quelle mesure ils augmenteront cette ambition.

D’autres questions à l’ordre du jour incluent le financement climatique pour les pays en développement, l’adaptation au changement climatique et les règles d’échange de carbone.

À partir du 31 octobre, des centaines de délégués gouvernementaux participeront à deux semaines de négociations complexes et intenses sur le texte spécifique de l’accord.

Typiquement, ce que les délégués ne peuvent pas régler est laissé aux dirigeants politiques, qui négocient les questions les plus épineuses. Historiquement, l’accord final se produit dans les petites heures de la session finale.

À l’extérieur du centre des congrès se trouve la COP non officielle, qui ressemble plus à une exposition mondiale sur le climat. Des milliers de représentants du monde des affaires, de la société civile et d’ailleurs – des banquiers et des milliardaires aux étudiants et aux survivants – se réunissent pour des tables rondes, des expositions et des manifestations.

Les progrès sont lents

Les pourparlers mondiaux sur le climat impliquent des personnes du monde entier avec des intérêts, des préférences et des mandats différents (ce que les négociateurs appellent parfois des « lignes rouges »). Comme vous pouvez l’imaginer, les progrès peuvent être lents.

Près de 200 pays ont signé l’Accord de Paris et l’accord se fait par consensus. Cela signifie qu’un seul pays peut retarder les progrès pendant des heures, voire des jours.

Les cyniques – le plus souvent ceux qui veulent retarder l’action climatique – prétendent que l’ensemble du processus n’est rien de plus qu’un discours.

C’est vrai, la conversation est lente. Mais c’est aussi bien mieux que la coercition, et sans les négociations, les pays seraient confrontés à beaucoup moins de pression pour agir. Il est également vrai qu’au cours des 25 dernières années, ces négociations ont redéfini la façon dont le monde pense et agit sur le changement climatique.

Après tout, c’est la COP à Paris qui a chargé le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de fournir un rapport spécial sur les impacts du réchauffement climatique de 1,5 au-dessus des niveaux préindustriels. Ses découvertes ont fait le tour du monde.

Il a révélé que si nous voulons limiter le réchauffement à 1,5 ℃, nous devons réduire les émissions de dioxyde de carbone de 45 % d’ici 2030, pour atteindre près de zéro vers 2050.

Mais depuis la conclusion de l’Accord de Paris, les émissions mondiales ont continué d’augmenter, même avec les impacts de COVID-19. La COP26 est un test majeur pour savoir si le monde peut inverser la tendance et éviter un réchauffement climatique incontrôlable.

Glasgow livrera-t-il ?

Pour que le sommet de Glasgow soit considéré comme un succès, certaines choses doivent aller bien. Tout d’abord, les pays doivent s’engager non seulement à atteindre des objectifs nets zéro d’ici 2050, mais des objectifs plus stricts pour 2030. Sans eux, il n’y a aucune chance que le monde maintienne la hausse des températures mondiales à 2℃.

Les principaux émetteurs devront également soutenir les pays en développement avec les financements et les technologies nécessaires pour leur permettre de passer à une énergie propre et de s’adapter aux impacts du changement climatique, y compris les graves inondations et les sécheresses prolongées.

D’autres questions, telles que les règles concernant les marchés internationaux du carbone, seront également à l’ordre du jour, mais même les marchés du carbone les plus robustes sont peu susceptibles de réduire les émissions à la vitesse que les scientifiques estiment nécessaire pour éviter un désastre.

Il y a des signes d’espoir. Les États-Unis ont été, historiquement, l’acteur le plus important dans les négociations internationales, et le président Joe Biden a présenté les plans climatiques les plus ambitieux de l’histoire du pays avant le sommet de Glasgow.

Les États-Unis, avec le Royaume-Uni, l’Union européenne et une multitude de petits pays, y compris ceux du Pacifique, forment une coalition forte et influente de pays qui tentent de limiter le réchauffement à 1,5 ℃.

Alors, qu’est-ce qui se dresse sur leur chemin ? Eh bien, ce à quoi les pays sont prêts à s’engager à Glasgow n’est pas tant fonction de ce qui se passe à Glasgow, mais de la politique intérieure dans leurs capitales.

C’est pourquoi les démocrates à Washington travaillent fiévreusement pour que le projet de loi budgétaire massif de Biden, qui comprend des mesures telles qu’un programme d’électricité propre, soit adopté par le Congrès. Le projet de loi est essentiel à l’engagement du président de réduire de moitié les émissions d’ici 2030.

C’est aussi pourquoi des observateurs astucieux se sont concentrés sur des retardataires climatiques bien connus fortement dépendants des combustibles fossiles, comme le Brésil, la Russie et l’Australie, pour voir si des développements politiques nationaux pourraient conduire ces pays à s’engager sur des objectifs plus ambitieux d’ici 2030.

Et c’est pourquoi les lobbyistes des industries qui risquent de perdre du changement climatique – à savoir le pétrole, le gaz et le charbon – savent que pour tuer l’action climatique à Glasgow, ils doivent tuer l’action climatique chez eux.

Les négociations internationales sont souvent qualifiées de jeu à deux niveaux. Les changements au niveau national peuvent permettre de nouveaux et, espérons-le, des réalignements ambitieux au niveau international.

Ces réalignements se produiront-ils ? Nous n’avons pas longtemps pour le découvrir, mais au niveau national dans de nombreux pays, il n’y a jamais eu de pire moment pour plaider en faveur des combustibles fossiles – et cela devrait nous donner à tous l’espoir que l’action contre le changement climatique est plus probable que jamais.

Christian Downie, professeur agrégé, Australian National University. Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lire l’article original.

