La conversation, un bijou avec Gene Hackman que beaucoup ne connaissent pas

Cinéma

Gene Hackman a 92 ans et nous le célébrons en nous souvenant d’un de ses grands films qui est inconnu de beaucoup de gens aujourd’hui.

Gene Hackman, la performance de sa vie dans The Conversation ? (Photo : IMDB)

Le génie de Francis Ford Coppola a touché le ciel en 1972 grâce à son premier grand chef-d’œuvre, Le parrain.Il a rapidement atteint la gloire cinématographique avec ce bijou qui célèbre un demi-siècle de vie en 2022 et qui est encore si frais qu’on ne peut même pas considérer qu’il a vieilli. Il avait 35 ans, soit toute une carrière devant lui.

Mais, comment arrivez-vous à surmonter un trancazo comme Le parrain? Cela peut-il être possible ? Ford Coppola a enseigné à l’univers du cinéma qu’il n’y a pas de choses impossibles et qu’après un gros succès, plusieurs autres peuvent arriver. Il suffit de rappeler que ses films suivants furent Le Parrain II Oui Apocalypse maintenant (Apocalypse maintenant). Presque rien!

Maintenant, le réalisateur est si brillant qu’entre Le parrain Oui Le Parrain II une autre perle a été jetée. Juste comme ça : une perle appelée La conversation. C’est un film méconnu de beaucoup de monde aujourd’hui, ou qui n’a pas reçu la valeur qu’il mérite, ce qui est injuste pour un tel titre. Pour vous donner une idée, il a reçu la Palme d’Or au Festival de Cannes en 1974.

Ford Coppola a confié à Gene Hackman le rôle de Harry Caul, un espion indépendant dont la vie est solitaire et dont la principale règle est de ne pas s’impliquer dans tout ce qu’il entend. Il ne permet pas non plus à qui que ce soit d’autre que lui-même de connaître les détails de son histoire, il est trop jaloux de sa vie privée. Il vit en connaissant les secrets des autres, mais il n’aime pas que la moindre partie de lui soit connue.

Zéro appel jusqu’à présent, n’est-ce pas ? Eh bien, les choses changent lorsqu’il accorde trop d’attention à un enregistrement et surprend une conversation sur un meurtre. À partir de ce moment, Harry enfreint sa règle de ne pas interférer dans les cas qui enregistrent ses oreilles. Prenez la décision de découvrir ce complot à fond sans peser les conséquences.

Peu à peu, il se découvre au public comme un homme vulnérable et susceptible. Vous deviendrez également la proie de vos peurs, comme être surveillé et perdre la paix de votre intimité. Il développera également une obsession au point de perdre la raison, ce qui se reflète magistralement lorsqu’il détruit pratiquement tout son département à la recherche d’un microphone qu’il considère comme l’espionnant. Wow, il se transforme en ce qu’il a toujours craint. A-t-il halluciné en se sentant espionné après être intervenu dans l’enregistrement de la conversation qui a bouleversé sa vie ? C’était réel ? Son obsession l’a-t-elle conduit à créer une réalité où il a cessé d’être le chasseur pour devenir le chassé ? La fin que soulève Ford Coppola est étonnante et accommodante à l’interprétation du spectateur.

Seul Gene Hackman pouvait jouer ce rôle. Il me va comme un gant. L’acteur a fait sien Harry Caul en lui donnant des nuances très intéressantes. Il gère tout, de la retenue, de la sobriété et de la rigidité émotionnelle au désespoir qui accompagne l’intrigue, la folie et la paranoïa. Mais tout cela sans exagération, toujours du même ton soigné selon chaque situation. Son interprétation est brutale.

Incroyable de penser qu’il est le Gene Hackman qui des années plus tard a donné la vie au détestable et méprisable shérif Little Bill Daggett dans Le non pardonné (non pardonné). Mais c’est un autre rôle.

En fin. Pour une section de critiques, la meilleure performance de Gene Hackman dans sa carrière a été avec La conversation. Une telle déclaration est prudente, elle peut être achetée comme valide. Il y a un moyen de le mettre sur la table de discussion : regarder le film, le sortir de cet anonymat ou de cet oubli dans lequel il a été pour certains cinéphiles.

