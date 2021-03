La conversation la plus inconfortable entre Josep Pedrerol et Ibai

Une fois de plus, GomezRM nous présente une de ses discussions maladroites. Cette fois, les protagonistes sont le présentateur Josep Pedrerol et Ibai Llanos.

Regarde tout le discours embarrassant qu’elle fait GomezRM vont bien et nous font rire, mais il est probable que le entretien entre Josep Pedrerol et Ibai être le plus inconfortable de tous et le mieux réalisé. Bien que dans la vidéo, il soit averti, nous le ferons également ici: c’est de l’humour et un montage qui sort de son contexte tout ce dont on a parlé dans Chatting Quietly 7 d’Ibai Llanos. Frappez jouer et amusez-vous.

Discuter tranquillement avec Ibai Llanos

Jeudi dernier, le 18 mars, le streamer basque et Josep Pedrerol ont bavardé pendant plus d’une heure et demie sur la chaîne Ibai. Il était temps de parler de presque tout, même le grand Fermín est sorti avec ses « Oncles, Oncles », le slogan qu’il a utilisé pour les publicités Old Spice du programme El Chiringuto de Jugones. GomeZRM a eu un si bon matériel parce que le discours était l’un des meilleurs qu’Ibai ait offert sur sa chaîne.

Des footballeurs (Gerard Piqué et Sergio Ramos), des chanteurs et d’autres streamers tels que Xocas et Auronplay sont passés par cette section, mais rien comparé à l’entretien qu’il a eu avec Josep Pedrerol.

La prochaine conversation silencieuse 8 sera très probablement jeudi prochain 25 à la même heure. Tout dépend de l’invité, car parfois c’est à 19h00 et d’autres à 20h00. Pour l’instant, le prochain invité qui passera par la section est inconnu. Restez à l’écoute ces jours-ci sur le twitter d’Ibai.