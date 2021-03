La conversation la plus inconfortable entre Ibai et Sergio Ramos

GomezRM nous présente une fois de plus un discours gênant. Cette fois, c’est au tour d’Ibai et Sergio Ramos, qui ont joué dans le dernier « Chatting » de la banderole basque.

Les entretiens ou discussions hors contexte sont sympas. Et que GomezRM le sait depuis un moment. Spécialisé dans ce type de contenu sur sa chaîne YouTube, il est connu pour ses nombreuses interviews déformées de Youtuber, de streamers et de créateurs de contenu. Mais avec l’arrivée d’une des sections d’Ibai Llanos sur sa chaîne Twitch, ceux d’entre nous qui suivent ce type de contenu ont rendez-vous sur sa chaîne quelques jours après avoir bavardé.

Cette fois, cela a pris un peu plus de temps, mais ça vaut le coup. Il est temps de voir la conversation gênante entre Ibai et Sergio Ramos, le défenseur du Real Madrid.

Discuter tranquillement avec Ibai Llanos

Jeudi dernier, le 11 mars, le streamer basque et Sergio Ramos ont bavardé pendant plus d’une heure et demie. Comme Ramos l’a dit dans le live, au début, il avait été décidé d’être seul pendant 30 à 40 minutes à parler, mais en raison de la façon dont Ibai traite ses invités, ils ont toujours tendance à rester un peu plus longtemps. Cela s’est produit avec de nombreux autres invités qui ont participé à ses spectacles, comme le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué.

Sergio Ramos venait également de la promotion de la deuxième saison de sa série documentaire sur Amazon, alors il discutait avec Ibai Llanos depuis un hôtel. Le prochain invité qu’Ibai apportera à sa prochaine conférence est encore inconnu.

REMARQUE: Eh bien, nous connaissons le prochain invité. Ce ne sera ni plus ni moins que le présentateur Josep Pedrerol, connu pour les programmes «Jugones» et «El Chiringuito de Jugones».