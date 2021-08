La conversation à Loki qui a tout changé avant qu’elle ne commence

Commençons près du début du récent succès de streaming pour House of Mouse, Loki. Nous savons tous que le spectacle est terminé et a mis en place ce que nous vivons actuellement avec Et si… mais il y a eu une conversation au début qui a tout changé et elle est restée relativement inexplorée jusqu’à présent.

La première fois que nous rencontrons le juge Renslayer (Gugu Mbatha-Raw), elle explique à Loki (Tom Hiddleston) qu’il a gâché la chronologie sacrée lorsqu’il s’est éloigné de Avengers : Fin de partieet directement dans sa propre série Disney +. Le dieu de la malice dit ensuite une phrase clé que j’ai immédiatement retenue comme un peu compliqué de planification de l’intrigue et la seule raison pour laquelle je ne l’ai pas publiée plus tôt est que je suis nouveau ici chez 45secondes.fr. La phrase est « Je soupçonne les Vengeurs …. » Bien qu’il couvre ses traces avec le mot « suspect », c’est encore un grand pas, même pour Loki. Bien que Renslayer confirme facilement ses soupçons avec les mots « Ce qu’ils ont fait était censé se produire. » c’est toujours une connaissance que Loki n’aurait pas dû avoir. Dans le moment qui a lancé Lokicomme un spectacle de Avengers : Fin de partie, Loki est témoin d’une querelle qui comprend Fourmi-Homme (Paul Rudd) heurtant l’étui qui contient le Tesseract. Loki le voit et met une expression de « Hein? » sur son visage, mais c’est une longue période en supposant que c’était les Avengers derrière quoi que ce soit. Loki est assez intelligent et au courant de la connaissance universelle pour savoir que le voyage dans le temps n’est pas encore une chose et le Loki que nous connaissons serait mortifié que des êtres qu’il croyait clairement inférieurs soient ceux qui inventent le voyage dans le temps.

Décomposons cela un peu et explorons quelques options possibles pour expliquer cela en commençant par l’option numéro un : écriture paresseuse. Avouons-le, alors que Kevin Feige, Louis D’Esposito et le gang ont fait un travail formidable pour nous amener là où nous en sommes dans le MCU, tout n’a pas été parfait. Il y a certainement eu une écriture paresseuse en cours de route. Par exemple, nous savons depuis le premier Vengeursque Thanos a envoyé Loki pour exécuter l’attaque sur New York. Thanos a donné à Loki le sceptre qui lui a permis de contrôler l’esprit comme Hawkeye et plusieurs autres. Il a été révélé dans Vengeurs :L’ère d’Ultronque le sceptre contenait la pierre mentale. Vous pouvez vous demander pourquoi c’est une écriture paresseuse. Bon c’est assez simple. Pourquoi quelqu’un qui est déterminé à acquérir toutes les Infinity Stones donnerait-il le sien à quelqu’un comme Loki, dieu du mal, ainsi qu’à quelqu’un qui trahit fréquemment ceux pour qui et avec qui il travaille. Cela n’a aucun sens pour ce que nous connaissons maintenant comme l’agenda complet de Thanos. Il y a bien sûr plusieurs autres exemples, mais celui-ci est celui sur lequel je m’appuie souvent.

En explorant la deuxième raison, cela pourrait être tout simplement une exposition. Je ne mentirai pas, lorsque la TVA est venue chercher Loki au début de la série pour avoir perturbé la ligne temporelle sacrée, l’une de mes premières pensées a été « Eh bien, pourquoi les Avengers n’ont-ils pas été arrêtés par la TVA pour avoir fait la même chose? » D’une certaine manière, cet échange rapide entre Loki et le juge Renslayer sert en quelque sorte de brève exposition sur la raison pour laquelle c’est le cas avec le juge Renslayer disant « Ce qu’ils ont fait était censé arriver. » Cela pose cependant un tout nouvel ensemble de problèmes en soi. Nous savons maintenant que He Who Remains est une variante de Kang the Conqueror (avouons-le, la plupart d’entre nous ont compris qu’il serait impliqué dès que nous avons appris que le nom du juge était Renslayer en tant que Kang et le juge est un élément de la bande dessinée) . Kang est un parent éloigné de Reed Richards, donc le spectacle Lokia établi que Reed Richards existe déjà dans le MCU. Kang, Nathaniel Richards, dit qu’il a organisé la chronologie sacrée pour s’assurer qu’il accède au pouvoir sur d’autres versions, ou variantes, de lui-même, qui incluent probablement Iron Lad, Kang le Conquérant, Rama Tut et d’autres. L’une des principales raisons pour lesquelles les Avengers sont «autorisés» à remonter dans le temps est que Nathaniel sait que, bien qu’il soit arrivé au pouvoir sur la chronologie de l’univers Earth-199999 (le MCU), il a sans aucun doute vu les ramifications de Thanos se briser et la destruction cela a causé s’il n’était pas contrôlé. La raison évidente pour laquelle Richards a permis que cela se produise dans la chronologie actuelle est que Reed Richards ou Sue Storm étaient soit les deux victimes du claquement, soit l’un d’entre eux l’était, et si Reed ou Sue n’existent jamais, alors Nathaniel non plus. Permettre aux Avengers de corriger le cliché de Thanos et d’inclure ce mouvement dans la chronologie sacrée signifie que oui, un ou les deux ont été supprimés, mais ramenés 5 ans plus tard lorsque le professeur Hulk a ramené tout le monde avec son cliché.

La troisième et dernière raison est beaucoup moins probable, mais puisque nous parlons de ces questions, je ressens le besoin de l’inclure. Ce Loki pourrait être encore une variante dans une variante. Nous savons que Loki n’a vu aucune autre action avant d’être récupéré par la TVA, ce qui signifie le moment où nous observons nous-mêmes Loki s’éloigner de Avengers: Endgame et le début de Lokiest instantané pour Loki, mais en raison des calendriers de production, quelques années se sont écoulées pour nous. Il ne fait aucun autre arrêt et atterrit en plein milieu du désert de Gobi. L’accusation qu’il fait cependant, comme expliqué, est assez directe et juste, tout en étant correcte. Dans le bref instant, il n’y a aucun moyen qu’il ait pu obtenir cette connaissance, alors où l’a-t-il obtenu ? Cela met en place un certain nombre de scénarios hypothétiques dans lesquels je n’entrerai pas parce qu’ils vont de plus en plus en profondeur que ce dont nous avons besoin, mais c’est quand même une pensée intéressante.

Parmi tous ces scénarios, le plus probable est une conversation brève mais précise pour nous expliquer pourquoi les Avengers n’étaient pas au tribunal à la place de Loki. Le spectacle est une danse glamour qui explore plusieurs sujets intéressants, notamment le libre arbitre, la moralité et même un peu de ce que Captain America a dit un jour à Tony Stark « chaque fois que nous terminons une guerre avant qu’elle ne commence, des gens meurent, à chaque fois. » Si pour une raison quelconque vous avez vécu sous un rocher et n’avez pas vu Loki pourtant, regardez la première saison complète maintenant en streaming sur Disney + et profitez de la série qu’elle a mise en place, Et si... avec les deux premiers épisodes maintenant sortis pour notre plus grand plaisir.

