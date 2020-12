La controverse sur le Cyberpunk 2077 jusqu’à présent: la marchandisation trans et l’attaque contre l’épileptique

Cyberpunk 2077La période de révision a démarré de manière fantastique, atteignant plus de 90 sur Metacritic et des critiques généralement favorables à tous les niveaux, si ce n’est pas mal de mentions sur le buggy du jeu.

Combien vous voulez lire dans ces critiques – qui ont été rédigées rapidement sur la période d’une semaine en raison de la réticence du CDPR à partager des codes – dépend entièrement de vous.

Cependant, il y a des controverses autour de Cyberpunk 2077 qui ont été difficiles à ignorer au cours des deux derniers jours. Cela a commencé par une série de critiques qui ont commenté la nature du marketing de CDPR et leur représentation des personnes transgenres dans le jeu.

L’image désormais tristement célèbre d’un verre (vous connaissez celle que je veux dire) apparaît apparemment constamment dans Night City. Cela a semé la discorde, agitant une minorité vocale sur les médias sociaux qui dit qu’elle boycottera le jeu en raison de son approche démodée et marchandisée des droits des trans.

Cyberpunk 2077 est sauvage pour moi parce qu’ils ont utilisé un corps de femme trans pour générer la controverse pour attirer l’attention sur leur jeu, puis l’ont défendu en disant que les entreprises cyberpunk cooptaient la non-conformité de genre pour vendre des produits. Vous savez, littéralement ce que le CDPR a fait. – C’est vrai (@IikeClockwork) 5 décembre 2020

Il ne fait aucun doute que CDPR a assez mal géré cette partie des relations publiques. Vous n’avez pas à vous plonger trop profondément dans leur marketing pour voir la marchandisation exposée de la sexualité pour générer un battage médiatique, la possibilité de changer la taille de vos organes génitaux, un exemple flagrant.

Mais les controverses continuent…

Aujourd’hui, une autre revue a affirmé qu’il y avait toute une scène dans le jeu où CDPR a intentionnellement conçu un casque provoquant des crises, la conception étant en fait basée sur l’équivalent médical réel. Le mot-clé est ici «intentionnellement».

«Lorsqu’il sera prêt pour un Braindance, V recevra un casque. Le casque s’adapte sur les deux yeux et présente une attaque rapide de LED clignotantes blanches et rouges, un peu comme le dispositif que les neurologues utilisent dans la vraie vie pour déclencher une crise pour le diagnostic. » https://t.co/gTMFU8p3lt – Jess Morrissette (@decafjedi) 8 décembre 2020

Penser qu’un studio de jeux de la taille d’un CDPR a choisi d’inclure une scène dans leur jeu qui induit des crises d’épilepsie… eh bien, cela semble juste un peu fou. Il est beaucoup plus probable que le CDPR suivait son monde «sombre» et «énervé» de Night City et volait un peu trop près du Soleil.

Cela améliore-t-il les choses? Non bien sûr que non. Il aurait dû y avoir un avertissement à ce sujet, et CDPR devrait résoudre le problème avant que le jeu ne soit complètement sorti.

Et ces controverses ne sont même pas au cœur de ce qui a préoccupé de nombreux critiques – le jeu est bogué et va potentiellement sortir dans un état inachevé. La portée et l’ambition de Cyberpunk 2077 sont clairement visibles, car même après plusieurs retards et «temps de crise», le jeu est toujours truffé de problèmes.

Cependant, il y a quelques points à retenir ici – le battage médiatique pour ce jeu a été énorme, mais c’est le battage médiatique généré par les médias. Tout le monde ne s’attendait pas à ce que Cyberpunk soit aussi révolutionnaire, politiquement chargé et important jeu vidéo, bien que vous pensiez que c’était la promesse du CDPR, comme tout le monde s’y prend.

Cyberpunk 2077 est soumis à un examen minutieux et, par conséquent, le CDPR aussi. À bien des égards, c’était inévitable, mais il y a « une chose à retenir:

Si vous aviez hâte de jouer à Cyberpunk 2077 en raison de la promesse plus simple et réaliste d’un bien jeu vidéo, je ferais une pause sur Internet pendant quelques jours. Le jeu est sorti assez tôt. Ensuite, vous pouvez juger par vous-même.