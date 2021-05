La controverse entre les jeux croisés fait que Sony est la seule entreprise à appliquer la clause

MAKITA Ponceuse à bande sans-fil 18 V 9 x 533 mm (machine seule) en coffret MAKPAC - MAKITA - DBS180ZJ

La ponceuse à bande DBS180 18 V est équipée d'un moteur sans charbon offrant les mêmes performances que le modèle filaire 9032. Cette machine est également conçue avec un éclairage LED réglable manuellement afin de s'adapter à l'angle du bras de ponçage ou à la forme de la pièce. Cette ponceuse à bande 18 V est connectable aux aspirateurs pour un travail plus propre. Elle permet un changement de bande abrasive rapide et sans outil. Enfin, pour plus de contrôle, le frein électrique arrête la machine dès qu'on lâche la gâchette.Bras de ponçage :Dotée d'un bras de ponçage réglable qui pivote sur 160° pour faciliter le rangement. Un démarrage intempestif est impossible lorsque le bras de ponçage est replié à plus de 90°.Polyvalence :Quant à la molette de réglage de la vitesse, elle propose plus de polyvalence pour une utilisation sur le bois ou l'acier.Sans chargeur et sans batterie. Compatible avec les bandes abrasives de la version filaire 9032.Contenu :1 x Ponceuse à bande sans-fil DBS180 18 V1 x Adaptateur10 x Bande abrasive G801 x Patin acier avec liège 9 mm1 x Moulage MAKPAC1 x Coffret de transport MAKPAC 2Caractéristiques :Puissance nominale : 530 WTension : 18 VComposition chimique batterie : Li-IonVitesse de la bande maximale : 600 - 1700 m/minDimensions de la bande abrasive : 9 x 533 mmDimensions (Longueur x largeur x hauteur) : 500 x 96 x 116 mmPoids : 1,8 à 2,1 kgVibration 3ax ponçage (ah) : 2,5 m/s²Pression sonore (Lpa) : 77 dB (A)Équipé de série :Moteur sans charbon :Ce moteur sans charbons à pilotage électronique est d'une efficacité supérieure et offre presque la même performance qu'un modèle avec fil.Lithium-Ion eXtreme Technology :Batterie Lithium-Ion pour une grande efficacité.Vitesse variable :La machine possède un régime réglable et constant pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux.Frein électrique ou mécanique :Permet une décélération de la rotation plus rapide qui améliore l'ergonomie de la machine.Récupération des poussières :Système d'aspiration des poussières pour un travail facilité et plus propre.Avec éclairage :Éclairage intégré pour une meilleure précisions même dans les endroits sombres.MAKPAC :Fourni avec un coffret solide MAKPAC.