La construction et l’artisanat sont les mécanismes de Blue Reflection: Second Light

Koei Tecmo détaille certaines des mécaniques de Blue Reflection: Second Light et un nouveau personnage, Hiori Hirahara.

Il n’y a pas si longtemps, nous avions une excellente nouvelle à partager : la suite de Blue Reflection arrive en Occident. Non seulement cela, mais nous pourrions déjà marquer la date exacte de votre arrivée sur notre calendrier. Avec novembre à l’horizon, il nous reste à connaître en profondeur les Mécanique Blue Reflection: Second Light.

Les nouvelles informations sur le jeu s’accompagnent du bonus de précommande confirmé pour l’Occident, un maillot de bain pour le protagoniste. L’important, ce sont les données qui nous sont proposées. D’une part, un nouvel art visuel du trio des principaux protagonistes a été montré, disponible dans la galerie.

De plus, Hiori Hirahara, une étudiante qui rejoindra le groupe plus tard dans l’histoire, s’est fait connaître. Sa présence semble extrêmement importante car elle sert de lien entre cette suite et le récent anime Blue Reflection : Ray. Il souffre de problèmes d’amnésie et prétend être à la recherche de sa sœur aînée.

En plus d’en apprendre plus sur les personnages, les informations récentes montrent deux nouvelles mécaniques. D’une part, la construction nous donnera accès à différentes améliorations pour les personnages. En tant que responsables de différents clubs scolaires, nous pouvons créer des espaces pour collecter des fonds, promouvoir des activités et nous faire connaître. Bien sûr, nous aurons besoin des bons matériaux.

Son deuxième mécanicien est similaire à cet égard. Il s’agit de l’artisanat, une mécanique avec laquelle nous pouvons créer des objets à utiliser au combat et prendre les devants. Ce n’est pas quelque chose que les développeurs ignorent – son autre grande franchise l’utilise constamment.

Blue Reflection: Second Light arrive sur PC, PS4 et Nintendo Switch le 9 novembre.