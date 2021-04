La consommation de drogue n’est pas un crime capital: la défense de Chauvin soutient que c’était pour George Floyd

Cette semaine, les avocats de la défense s’efforcent d’influencer les jurés en faveur de Derek Chauvin, l’ancien officier du PD de Minneapolis accusé du meurtre de George Floyd en 2020.

Leur affirmation: la drogue a tué M. Floyd. Pas d’asphyxie. Pas de force excessive.

Selon l’équipe de Chauvin, les neuf minutes et 29 secondes que George Floyd a allongées avec le genou de leur client coincé contre sa tête et son cou sont sans importance.

Donc là vous l’avez – « ne prenez pas de drogue, les gars », comme le disait l’ancien officier de Chaunvin, Tou Thao, aux spectateurs plaidant pour la vie de Floyd. Ne souffrez pas de conditions préexistantes. Et ne soyez pas trop excité.

Parce qu’une confrontation avec la police pourrait faire que votre corps (probablement noir ou brun) se relève et démissionne.

C’est une logique défectueuse. Insultant, même. Les preuves vidéo dépeignent une histoire différente – celle des abus, de la peur atroce et des siècles de racisme et de violence imposés à un homme qui était depuis longtemps immobile, qui a plaidé et pleuré pour respirer sans en avoir reçu.

Apparemment, l’étouffement n’était pas tant un facteur que «la consommation de drogues illégales, les maladies cardiaques, l’hypertension artérielle et l’adrénaline circulant dans le corps[de George Floyd]». [GeorgeFloyd’s}body »

Ces facteurs, qui comprenaient des traces de méthamphétamine et de fentanyl, combinés pour induire une arythmie cardiaque, énuméraient la cause officielle de décès de Floyd.

Ce qui soulève la question: la drogue aurait-elle tué Floyd cette chaude journée de printemps si Derek Chauvin n’avait pas aplati le cou pendant neuf minutes?

Les allégations de consommation de drogues sont un élément légal du travail policier qui a mal tourné.

C’était un raid de trafic de drogue bâclé qui a conduit Breonna Taylor à être abattue cinq fois dans son sommeil.

Un médecin, écrivant pour le New York Times, a un jour soutenu que la police devrait utiliser des armes de gros calibre pour traiter avec des hommes noirs qui prennent de la cocaïne.

Le fait est que l’usage ou la possession de drogues ne justifie jamais (lire: jamais) la force mortelle.

La consommation de drogue n’est ni un crime capital ni un motif de peine de mort.

Même ainsi, les arrestations liées à la drogue constituent la plus grande catégorie de ce type aux États-Unis et ces chiffres sont loin d’être équitables.

Les Noirs et les Amérindiens, dont les communautés sont plus surveillées que les blancs, sont «plus susceptibles d’être tués par les forces de l’ordre» en raison de lois «draconiennes» sur les drogues.

Ajoutez à cela que les policiers sont rarement confrontés à des conséquences pour le meurtre de BIPOC sur la drogue, et le récit filé par l’équipe de défense de Derek Chauvin tombe à plat.

Pour être clair, George Floyd n’est pas jugé. Il est parti. Il a souffert, étouffé, supplié pour sa vie, puis est mort comme tant de gens de couleur avant lui.

L’idée que la consommation de drogue de Floyd a joué un rôle dans sa mort est une fausse direction.

Ce refrain commun, l’argument selon lequel Chauvin est un homme respectable face à une «situation instable», ignore une sombre réalité: George Floyd était «complètement évanoui», et pourtant Derek Chauvin est resté, «genou sur le cou, genou sur le dos». . »

L’article continue ci-dessous

Peu importait que Floyd prenne de la drogue; son immobilité, capturée en vidéo, est absolue.

Indépendamment de la lutte qui s’est déroulée avant que Darnella Frazier ne commence le tournage, le résultat était mortel.

Si Floyd avait eu la clémence accordée aux Américains blancs dans ses relations avec la police, ses poumons auraient pu se remplir d’air, son cœur aurait pu battre plus facilement, et il y a de fortes chances qu’il soit en vie aujourd’hui, jouant avec sa fille.

Dire que Floyd méritait une chance de se nettoyer, d’abandonner toute drogue impliquée dans sa vie, réaffirme un héritage de brutalité, généralement centré sur les communautés pour lesquelles tout faux pas pourrait être un désastre.

Et alors? Il a consommé de la drogue.

Les chances sont, vous ou quelqu’un que vous connaissez aussi.

Derek Chauvin, ainsi que les autres officiers impliqués, doivent être tenus responsables de leurs actes.

Nous devons montrer au monde que les États-Unis sont le «porte-étendard en matière de liberté et de justice pour tous». Pour tous – pas seulement pour les sobres.

Joseph Heiland est un écrivain dont la fiction a été publiée dans Lumina Journal et Eastern Iowa Review. Il est titulaire d’une maîtrise en beaux-arts du Sarah Lawrence College.