La console pourrait avoir des parties latérales interchangeables

Serez-vous capable de personnaliser votre PlayStation 5? Une photo qui fuit indique une astuce très spéciale: apparemment, vous pouvez remplacer les parties latérales de la console Sony.

Une publication sur Twitter montre une PlayStation 5 en cours d’assemblage dans une usine de production chinoise. Cela seul ne serait pas excitant, mais si vous regardez de plus près, vous voyez un détail très intéressant: Apparemment, le couvercle en plastique blanc du boîtier peut être remplacé relativement facilement.

Bien sûr, cela ouvre la porte à des spéculations quant à savoir si nous pouvons concevoir notre PlayStation 5 pour être complètement individuelle – par exemple avec des coques en plastique de différentes couleurs ou des pièces de boîtier dans la conception d’un jeu spécifique. Le forum ResetEra a découvert le tweet et l’a rendu populaire.

Chacun a sa propre console

La photo correspond à une déclaration faite il y a quelques jours par le vice-président UX de Sony, Matt McLaurin. «UX» signifie «User Experience» et décrit la convivialité d’un produit spécifique au groupe cible – ou, en termes simples, à quel point il est agréable et agréable d’utiliser un produit.

Et ce Matt McLaurin avait déjà laissé entendre que la PlayStation 5 aurait un «matériel personnalisable» que les générations précédentes de consoles n’avaient pas. Comme nous avons déjà vu un contrôleur PS5 noir, il est évident qu’il y aura également un modèle PS5 noir en plus du modèle blanc. Et peut-être pourrons-nous mélanger avec bonheur le blanc, le noir et d’autres couleurs.

Pas pour longtemps…

La PlayStation 5 sortira à temps pour la saison de Noël à la fin de l’année. Nous avons résumé pour vous tous les faits et détails connus sur la cinquième PlayStation de Sony dans cet article.