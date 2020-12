La console portable Odroid-Go Super est une invention (et également abordable) pour les amateurs d’émulation et de jeux rétro

Noyau dur est l’un des fabricants les plus connus dans le segment des Ordinateur à carte unique (SBC) dont les Raspberry Pi sont des exposants clairs. Cette société propose des alternatives exceptionnelles depuis des années et lance maintenant un produit qui tire parti de cette expérience.

Il s’agit du Odroid-Go Super, une console portable qui est une évolution de l’Odroid-Go Advance 2019 et qui dispose d’un écran plus grand, d’une batterie de plus grande capacité et d’un deuxième stick analogique. Tous visent à améliorer cet appareil qui est un excellent moyen de pouvoir profiter de jeux rétro de différentes plates-formes de manière simple et, de plus, pas particulièrement chère.

Fiche technique Odroid-Go Super

Les modifications apportées à cette console ont certainement un impact sur sa taille, mais cela a conduit non seulement à un meilleur écran ou à plus de batterie, mais aussi à la présence de commandes dédiées pour le volume.

Odroid-Go Super écran TFT 5 pouces, 854 x 480 pixels SoC Rockchip RK3326

ARM quadricœur Cortex-A35 1,35 GHz

GPU Mali-G31 MP2 RAM 1 Go de mémoire DDR3L Espace de rangement 16 Mo Flash SPI

Emplacement pour carte micro SD l’audio Prise casque 3,5 mm

Haut-parleur mono intégré Les ports 1 port USB 2.0 Tambours 4 000 mAh Prix Environ 80 €

La présence du deuxième joystick analogique est une autre amélioration de conception importante pour un appareil qui n’a pas de connectivité Wi-Fi intégrée, mais qui il permet cette option via un adaptateur USB qui fournit à la fois cette option et Bluetooth.

Plus de tout pour mieux jouer

La nouvelle console portable d’Odroid grandit en diagonale d’écran et passe de 3,5 pouces (avec une résolution presque passée, 480 x 320) de son prédécesseur à 5 pouces du modèle actuel qui offrent également résolution bien meilleure, 854 x 480 pixels.

La batterie aussi grandit et devient 4000 mAh (3000 dans son prédécesseur), mais ce qui ne change pas, c’est le SoC, accompagné de 1 Go de RAM et d’un slot Micro SD pour pouvoir utiliser des cartes dans lesquelles résident à la fois le système d’exploitation et les jeux.

C’est là que les alternatives recommandées entrent en jeu, comme Ubuntu 20.04 avec la plate-forme EmulationStation pour pouvoir faire de cette petite console une merveille pour les amateurs d’anciens jeux de plateforme.

Les responsables proposent en effet une image préparée avec ces composants, ce qui permet de commencer à profiter de cet appareil dès le premier instant.

Prix ​​et disponibilité Odroid-Go Super

Le nouvel Odroid-Go Super devrait être mis en vente fin janvier 2021 et son prix sera de 80 dollars, ce qui semble certainement un chiffre plus que raisonnable pour un appareil doté de ces fonctionnalités.

La console sera disponible dans une coque gris foncé et une coque semi-transparente lors de sa mise en vente. Au fait: les développeurs de la communauté qui participent au lancement ils recevront leurs unités la semaine prochaine, et peut-être

Via | Matériel de Tom

Plus d’informations | Odroid