La console portable de Valve, Steam Deck annoncée

Steam Deck officiellement annoncé, la proposition portable de Valve pour jouer n’importe où, n’importe quand.

On entendit désormais que Valve avait quelque chose de préparé dans sa poche. Après avoir échoué avec les Steam Machines, il s’agissait d’attendre de voir ce que ferait le distributeur. Oserez-vous avec une nouvelle console de jeu qui rivalise avec les titans actuels ? Peut-être quelque chose dans le cloud comme Google ? Rien de cela. C’est officiellement Steam Deck annoncé, L’ordinateur portable de Valve.

Oui, console de jeux portable : la concurrence directe avec Nintendo Switch est née. Valve n’est pas court et se démarque même qu’il est plus puissant que l’hybride de Nintendo. Tous les détails sont sur la page officielle. Et le meilleur n’est pas là, car il semble que ce sera une console avec beaucoup de capacité de personnalisation.

Steam Deck ne pourra pas seulement charger des jeux vidéo depuis votre compte Steam. Les applications disponibles sur PC seront également sur ce portable, permettant ainsi un accès facile à d’autres plateformes comme Epic Games ou GOG.

Nous venons d’annoncer Steam Deck, un puissant PC de jeu portable tout-en-un qui sera livré plus tard cette année. Apprenez à connaître Steam Deck : comment tester votre jeu, améliorer encore votre jeu sur Deck, demander un kit de développement et plus encore sur https://t.co/bAnPKznYPy #Steamdeck pic.twitter.com/5dlvbhQXuE – Steamworks (@Steamworks) 15 juillet 2021

Le prix Steam Deck semble avoir été le plus gros casse-tête pour Valve au cours des derniers jours avant l’annonce. Au final, la console sortira en trois versions, chacune variant dans son espace de stockage disponible. Le moins cher, avec 64 Go de stockage, a un format eMMC et sera au prix de 419 €.

Les deux autres versions ont un prix plus élevé, mais beaucoup plus intéressant pour améliorer notre expérience. Les modèles 256 Go et 512 Go fonctionnent tous deux sur un stockage SSD, beaucoup plus rapide que la norme. Son prix est respectivement de 549 € et 679 €.

Tous ensemble en font une proposition audacieuse. Le prix d’entrée est élevé, mais l’idée de pouvoir jouer à n’importe lequel de nos jeux vidéo PC loin de chez soi est plus qu’attirante.