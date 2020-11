La conséquence explique pourquoi il a voté pour Kanye West à la présidence

On pourrait dire que Kanye West a ressuscité la carrière de Consequence quand il l’a mis sur Le décrochage universitaire album et ses autres projets. Il a également amené Cons sur la route avec lui, ce qui a probablement mis quelques dollars dans sa poche.

Toutes ces choses, ainsi qu’une étroite amitié, ont poussé Consequence à voter pour Ye lors de cette dernière élection présidentielle. Le fondateur de GOOD Music a dépensé des millions de dollars pour sa campagne, qui n’a obtenu que 60 000 voix dans les 12 États qui avaient son nom sur les bulletins de vote.

« Kanye est mon frère », a déclaré Consequence à TheJasmineBrand. « Donc, si un frère se présentait à la présidence, il voterait pour son frère. Nos enfants jouent ensemble, donc s’il allait à la Maison Blanche, j’allais avec lui. Quand il va au manoir du gouverneur, je vais avec lui. Alors c’est juste ce que c’est. «

Il a continué. «Nous avons une amitié et une fraternité qui durent depuis 2002, donc nous avons 18, 19, 20 ans. Nous avons eu un moment où nous ne voyions pas les yeux dans les yeux et nous nous sommes disputés et nous nous avons réparé cela et nous nous aimons comme des frères. Je l’aime, j’aime sa femme, leurs enfants et leur famille. Ils ont traité mon fils comme un parent de sang et tout ce dont il a besoin de moi, peu importe ce que je suis là pour lui . «