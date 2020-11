La conséquence appelle l’album “Donda” de Kanye West “Fire”: “Nous allons marquer”

Il dit que chaque fois que toi et lui se réunissent musicalement, c’est le feu.

Alors que nous célébrons le 10e anniversaire de Ma belle fantaisie tordue sombre, nous avons des nouvelles de l’album fantôme de Kanye West Donda. Nommé d’après sa défunte mère, les fans pensaient qu’ils recevraient le projet il y a des mois. Il y avait des taquineries de tracklist dès août, mais il semblait qu’à l’époque, Kanye était plus préoccupé par Jésus est roi et sa chorale du service du dimanche. Certains ont suggéré que Donda est terminé et prêt à être publié, mais le bon ami de Ye, Consequence, affirme que le projet n’est même pas encore terminé. “Il travaille là-dessus maintenant”, a déclaré Cons JasmineMarque. “Ouais, c’est retardé. Je veux dire, écoute. Je préfère que tu l’entends que moi j’essaie de jeter un liquide plus léger dessus, mais allez. Si nous ne faisons rien d’autre, nous ferons ce feu. Nous On fait ce feu. Surtout quand c’est moi et Kanye ensemble, vous savez ce que je dis? Cela en dit long. Vous pouvez consulter le CV. Vous pouvez consulter le catalogue. “ Consequence a ajouté que chaque fois que lui et Kanye se réunissent musicalement, “nous allons marquer”. Il n’a pas hésité à dire ça Donda “ne ferait pas exception.” Il ne pouvait pas promettre que ce serait un album qui serait prêt pour 2020, mais Cons a déclaré que la date de sortie était “une décision de Kanye”. Avez-vous hâte de Donda? Quelle est votre collaboration Kanye-Consequence préférée?