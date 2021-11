La connexion Eternals avec le volcan La Palma

in

La réalité trouve souvent un écho dans la fiction et nous pouvons ainsi créer des liens entre des faits surprenants et les histoires qui nous fascinent dans le septième art, comme tout le contenu qui sort de la centrale électrique. Univers cinématographique Marvel, qui a dominé l’industrie cinématographique pendant plus d’une décennie avec des franchises parfaitement cohérentes pour poursuivre une histoire divisée en phases soignées.

Pendant ce temps, le volcan situé sur l’île Paume Il a généré des destructions depuis son éruption et les personnes vivant à proximité de la zone ont dû quitter les lieux en raison du danger posé par cette situation. Les images sont impressionnantes. La lave suit son cours alors que les explosions accélèrent le processus et vous pouvez même voir la matière tomber dans l’océan, ce qui produit des nuages ​​d’acide chlorhydrique. Un panorama qui tient le monde entier en alerte.

Eternals nous rappelle la destruction dans le monde réel

Comment ce phénomène peut-il être lié à la dernière entrée du Univers cinématographique Marvel? Dans ce cas, il faut parler de CélestesCes personnages qui sont chargés de semer la vie dans toute la galaxie, mais accomplissent leurs actions avec de nombreux sacrifices. Rappelons-nous : ils sont responsables de la création des prédateurs parfaits, les Déviants, et les héros les plus puissants, les Éternels.

Le cinéma de Chloé Zhao a révélé que le Arishem céleste il a planté la vie sur Terre et c’est à travers l’humanité qu’il cherche à obtenir suffisamment d’énergie pour l’émergence d’un nouveau membre de sa race qui détruira la planète au passage. Les Éternels sont chargés de faire avancer l’humanité pour permettre la naissance de la nouvelle Céleste.

La vérité est que la séquence dans laquelle le nouveau personnage commence à émerger, des entrailles mêmes de la Terre, nous a rappelé le volcan de Paume et la destruction qu’elle a engendrée sur l’île. Malheureusement, la réalité n’a pas de groupe de super-héros prêts à agir dans une situation comme celle-ci. Il ne nous reste plus qu’à évacuer les personnes en danger et à s’en tenir à ce que la nature a à offrir. Dans ce cas : Beaucoup de destruction !

