La connexion entre le projet de loi COVID et les ovnis fait flipper les utilisateurs de médias sociaux

COVID-19 et les ovnis sont maintenant mentionnés dans la même phrase?

Vous avez bien entendu, dans le nouveau projet de loi de 2,3 billions de dollars de secours et de financement gouvernemental de COVID-19 que Trump a signé dimanche, comprend une loi qui oblige les agences fédérales à signaler les objets volants non identifiés (OVNI) en moins de 180 jours.

Alors, quel est le lien entre la facture COVID et les ovnis?

Il a été rapporté que l’addendum OVNI n’était pas inclus dans le texte de la législation mais en tant que commentaire du comité qui était joint à la loi annuelle d’autorisation du renseignement.

Une partie du commentaire indiquait que «le Comité soutient les efforts du Groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés au Bureau du renseignement naval pour normaliser la collecte et la communication d’informations sur les phénomènes aériens non identifiés, les liens qu’ils ont avec les gouvernements étrangers antagonistes et la menace qu’ils représentent. aux ressources et installations militaires américaines. »

Sans surprise, 2020 nous a apporté les nouvelles les plus étranges de tous les temps, et ce n’est qu’un autre exemple de la bizarrerie de cette année. Cet été, le New York Times a rapporté que l’unité OVNI du Pentagone rendra publiques certaines de ses découvertes.

Maintenant que la loi d’autorisation du renseignement de 2020 a été adoptée depuis son inclusion dans le projet de loi sur le soulagement du COVID-19, le programme du groupe de travail sur le phénomène aérien non identifié normalisera désormais la collecte et le rapport sur toutes les observations d’OVNIS et rendra compte de ses découvertes au public.

Le sénateur de Floride, Marco Rubio, qui est également président du Comité sénatorial du renseignement, a déclaré que les agences fédérales devraient avoir à fournir une analyse détaillée des données de phénomènes non identifiés dans l’espace aérien américain restreint.

Il a également dit plus tôt cette année qu’il était préoccupé par les observations d’OVNIS à cause des «rapports d’avions non identifiés au-dessus des bases militaires américaines», ce qui pourrait être un problème de sécurité nationale.

Le comité souhaitait également qu’il inclue «les données et les renseignements collectés ou détenus par l’Office of Naval Intelligence».

Quelles données sont collectées sur les OVNIS?

Le comité souhaite que toutes les données mentionnant l’intelligence géospatiale, l’intelligence électromagnétique, l’intelligence humaine et la mesure et l’intelligence électromagnétique soient rapportées.

La raison pour laquelle il y a une urgence soudaine pour les agences fédérales de publier des données sur les OVNIS est due à une récente utilisation des observations d’OVNIS. En septembre de cette année, Le journal de Wall Street ont rapporté que les données collectées cette année auprès du National UFO Reporting Center à but non lucratif montrent que les observations sont en hausse de 51% par rapport à la même période en 2019.

En 2020, nous avons également eu des observations aléatoires de monolithes, que certains croient être celles d’extraterrestres, en particulier de celles qui ne peuvent pas être expliquées. (La réalité s’est avérée être un groupe d’artistes de métal.)

Pourquoi les ovnis sont-ils une menace pour la sécurité nationale?

La raison pour laquelle l’exploration nouvellement publique des phénomènes OVNI est priorisée n’est pas parce que le désir d’explorer l’inconnu – c’est que les OVNIS sont en fait considérés comme un fil de sécurité nationale.

Christopher Mellon, ancien directeur du personnel du Comité du renseignement du Sénat des États-Unis, estime que les OVNIS «signalent une menace stratégique potentielle de haut niveau d’origine inconnue – une menace que la nation serait stupide d’ignorer.

Mellon dit que c’est un problème qui, « les gens ne font pas attention ou ne s’engagent pas, et les données sont extrêmement convaincantes. »

À la fin des années 1990, il y avait une étude selon laquelle les personnes qui croyaient aux ovnis étaient associées à «un trouble de la personnalité schizotypique, une tendance à l’anxiété sociale, des idées paranoïdes et une psychose transitoire».

Cependant, maintenant que nous avons une nouvelle loi exigeant que les agences fédérales soient tenues de dire au public ce qu’elles savent des OVNIS, nous devrions, espérons-le, voir des données plus significatives concernant les OVNIS tout au long de 2021 et au-delà.

Megan Hatch est un écrivain chez YourTango qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement et aime la culture pop Internet. Suivez-la sur Instagram et Twitter pour un contenu artistique et amusant.