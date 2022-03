La connexion entre Channing Tatum et Ricky Martin que vous ne connaissiez probablement pas

in

Curiosités

L’acteur qui a joué Magic Mike Il a un grand talent quand il s’agit de danser. Mais ce que peu de gens devraient savoir, c’est que son passé le lie directement à l’une des icônes de la musique latine.

© GettyRicky Martin et Channing Tatum.

qui ont vu Magic Mike ou récemment FreeGuyils savent que l’une des grandes capacités de channing tatum est de danser. L’acteur de 41 ans est un danseur talentueux qui n’a aucun problème à jouer avec le rythme musical nécessaire, mais celui qui est sûrement le plus connu est celui qui a à voir avec son côté sensuel, puisqu’il l’a démontré dans le film dans celui qui devait interpréter un striper.

fans de channing tatum Ils ont dû voir mille fois tous ses films, mais tout le monde ne connaît probablement pas son passé lié au monde des clips vidéo. Encore moins savent-ils qu’il a dû travailler avec l’une des grandes figures de la musique latine, comme le chanteur portoricain Ricky Martinresponsable de hits comme « Pretty Song », « Livin’ la vida loca » et « La mordidita ».

Pour Tatumil y a une chanson en particulier qui se démarque de toute la collection de tubes sortis par Ricky Martin. C’est que, comme révélé dans une interview avec filaireoù il était accompagné de Sandra Bullock, son premier travail dans l’histoire en tant qu’acteur était dans un clip vidéo du chanteur portoricain. Oui, comme vous l’avez lu.

Jusqu’à ce que Sandra Bullock a été surpris par cette information révélée par Tatumet lui dit que Ricky Martin était son voisin et vivait « deux maisons » loin du vôtre. « Mon premier travail était dans une vidéo de Ricky Martin”a commencé par raconter dans l’interview, où il a révélé : « J’étais en ‘Elle frappe’. C’était un barman avec un visage peint et quelque chose comme un mohawk. C’était génial ». Avez-vous remarqué tout ce temps ?

Le projet qui mettra en vedette Channing Tatum et Sandra Bullock

Tellement Sandra Bullock Quoi channing tatum ils avaient été invités par filaire de réaliser une interview (un peu particulière puisqu’en réalité ils se sont consacrés à répondre aux plus gros doutes que les gens googlent à leur sujet), puisqu’ils sont dans le cadre de la promotion de leur prochain film. Les acteurs seront les protagonistes de la cité perdueune production qui arrivera en avril et se concentrera sur un mannequin qui voyage au milieu de la jungle pour sauver un écrivain capturé par un milliardaire excentrique.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂